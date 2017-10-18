18.10.2017, 21:16

”Мы никогда им не сдадимся”. Еврокомиссия представила меры по улучшению защиты граждан ЕС от терроризма

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rus.delfi.ee
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Peaminister Taavi Rõivas viis täna Pariisis lilled Eesti rahva poolt Le Bataclan kontserdimaja juurde Pariisi terrorirünnakute ohvrite mälestuseks.
Foto: Foto: Ave Tampere / Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Сегодня Еврокомиссия представила оперативные и практические меры по устранению выявленных в ходе недавних террористических атак слабых мест и оказанию помощи странам-участницам в защите общественного пространства и лишении террористов необходимых для их деятельности средств.

Кроме того, комиссия предложила усилить антитеррористическую деятельность за пределами ЕС и начать переговоры с Канадой по вопросу измененного договора об обмене информацией о авиабронировках, сообщило представительство Еврокомиссии в Эстонии.

"Мы никогда не сдадимся террористам, которые атаковали нашу безопасность и свободу. Европейцы требуют, чтобы правительства стран и ЕС действовали во имя устранения угроз решительно. Представленные сегодня новые меры помогают странам-участникам лишить террористов средств, используемых ими для воплощения своих зверств в жизнь, и лучше защищают наше общественное пространство и через это наш жизненный уклад”, — сказал вице-председатель комиссии Франс Тиммерманс.

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Последние теракты в Барселоне, Лондоне и Манчестере показали, что террористы нацелены на публичное пространство, в котором много людей, поэтому целью представленного сегодня плана действия является защита общественного пространства и уменьшение его уязвимости.

Помимо прочего, комиссия выделит из Фонда безопасности 18,5 млн евро для поддержки международных проектов, направленных на защиту общественного пространства. В 2018 году на осовременивание городских решений по безопасности будет выделено еще 100 млн евро.

Вдобавок к этому в следующем году комиссия обнародует новые рекомендации по решению странами-участницами проблем, связанных с безопасностью общественного пространства и осведомленностью общественности, а также создаст форум практиков для проведения совместных курсов и учений по повышению готовности противостоять нападению. Также планируется создание форума предпринимателей с целью поддержания партнерства между публичным и частным (администраторы торговых центров, спортивных комплексов, организаторы концертов и тому подобное) секторами.

Кроме того, комиссия планирует в кратчайшие сроки принять меры по ограничению доступа к веществам, которые можно использовать для создания самодельных взрывных устройств; поддержать правозащитные и судебные учреждения, столкнувшиеся в ходе расследования уголовных преступлений с зашифрованным материалом; бороться с финансированием терроризма, в том числе путем улучшения и ускорения доступа к данным по финансовым сделкам, совершенным в других странах.

Также комиссия предложила улучшить внешнюю работу ЕС и усилить сотрудничество со странами вне союза. Это помимо прочего означает переговоры с Канадой по измененному договору о предоставлении информации о бронировках авиабилетов. Комиссия желает начать переговоры с Алжиром, Египтом, Израилем, Иорданией, Ливаном, Марокко, Тунисом и Турцией, чтобы заключить соглашения о передаче личных данных Европолу и службам самих этих государств во имя предотвращения терроризма и тяжких преступлений.

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