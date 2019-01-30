Многие европейские страны не способны выполнить требования правовых актов, установленных в отношении качества воздуха

Эти два вывода были сделаны в рамках совместного аудита высших органов аудита 14 европейских стран, в том числе Государственного контроля Эстонии. Выяснилось, что только Эстония отвечает всем соответствующим правовым актам Европейского Союза.

Помимо высших органов аудита 14 стран Европы, в данном аудите приняли участие высшее учреждение контроля Израиля и Европейская Счетная Палата. Целью аудита было определить, предпринимают ли правительства участвующих государств меры по повышению качества воздуха.

Существенные различия

В ходе совместного аудита были обнаружены существенные различия между 15 участвующими государствами. На одном конце шкалы оказалась Эстония, качество воздуха которой соответствует всем соответствующим требованиям. На другой конец шкалы попали страны, на которые Европейская Комиссия недавно пожаловалась в Европейский Суд за постоянное превышение ими лимитов загрязнения воздуха.