Многие европейские страны не способны выполнить требования правовых актов, установленных в отношении качества воздуха

Участвовали в аудите национальные высшие органы аудита следующих государств: Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Эстония, Бывшая югославская Республика Македония, Косово, Венгрия, Молдова, Нидерланды, Швейцария, Польша, Румыния, Словакия, Испания. Приняла участие и Европейская Счетная Палата.
Отчет о совместном аудите основан на результатах национальных аудитов во всех участвовавших государствах и аудита Европейской Счетной Палаты.
Директива Европейского Союза
В 2008 году Европейский Союз ввел предельные значения содержания в воздухе ряда загрязняющих веществ. Основными загрязняющими веществами являются твердые частицы (побочный продукт потребления энергии и дорожного движения), оксиды азота (побочный продукт дорожного движения и производства энергии) и диоксид серы (побочный продукт сжигания твердого ископаемого топлива. Например, угля, лигнита, сланца). Соответствующая директива ЕС требовала от стран-членов проведения анализа качества воздуха на территории государства, предоставления результатов анализа в Европейское агентство по окружающей среде и составления планов по повышению качества воздуха при превышении лимитов его загрязнения. Европейская Комиссия уполномочена реагировать на несоблюдение данной директивы странами-членами ЕС. Если прочие меры воздействия оказываются безрезультатными, Европейская Комиссия может подать жалобу в Европейский Суд.
Преждевременные смерти
Из всех видов загрязнения окружающей среды именно загрязнение воздуха несет в себе крупнейшую угрозу здоровью населения во всем мире. В опубликованном в сентябре 2018 года отчете Европейской Счетной Палаты указано, что загрязнение воздуха ежегодно вызывает 400 000 преждевременных смертей в Европейском Союзе, причем предпринимаемые ЕС меры до сих пор не возымели желанного эффекта. Также были проанализированы глобальные последствия загрязнения воздуха. На состоявшейся осенью 2018 года первой глобальной конференции по загрязнению воздуха и здоровью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что каждая девятая смерть в мире была обусловлена загрязнением воздуха.
Качество воздуха в Эстонии не имеет каких-либо серьезных проблем — воздух в Эстонии является одним из самых чистых в Европе. В течение трех лет (2014–2016) наблюдались отдельные случаи превышения предельных значений содержания в воздухе загрязняющих веществ (например, бенз(а)пирен и сероводород), но эти проблемы носили локальный характер (например, результат печного отопления в Тарту и работы предприятий сланцевой промышленности в Кохтла-Ярве). Однако Эстония должна и далее улучшать состояние воздуха — хотя мы в настоящее время и соблюдаем большинство поставленных целей, требования Европейского Союза становятся строже и появляются новые амбициозные цели по снижению объемов выбросов.