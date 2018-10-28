28.10.2018, 20:50

Мигранты в ЕС: украинцы лидируют с большим отрывом, в том числе и в Эстонии

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Deutsche Welle
EST
Мигранты в ЕС: украинцы лидируют с большим отрывом, в том числе и в Эстонии
Foto: Eero Vabamägi

Из каких стран и с какой целью иностранцы переезжают в ЕС - и где им чаще всего выдают разрешения на пребывание? Данные Eurostat развеивают миф о большой активности россиян.

Из Украины в Евросоюз едут на работу, из Сирии — для получения убежища, из Китая — на учебу. На граждан этих трех стран приходится ровно треть всех первичных разрешений на пребывание, выданных в 28 странах ЕС в течение 2017 года. А наибольшее число иностранцев приняли Польша, Германия и Великобритания. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 25 октября европейским статистическим ведомством Eurostat в Люксембурге.

Польша сделала ставку на трудовые ресурсы из Украины

Итак, основной поток легальной миграции в Евросоюз шел в прошлом году из Украины — и он оказался куда более масштабным, чем многие предполагали. Украинским паспортом обладает каждый пятый иностранец (21,1%), получивший в 2017 году в одной из стран ЕС вид на жительство или другой статус, разрешающий пребывание сроком свыше 3 месяцев. Данная статистика Eurostat охватывает только тех граждан из стран за пределами ЕС, которые впервые подавали документы или не делали этого более полугода (продления действующих разрешений не учитывались).

Из 3,1 миллиона таких иностранцев, получивших в 2017 году право на пребывание в ЕС, почти 662 тысячи являются гражданами Украины. При этом 88 процентов из них приехали работать. Таким образом, миграция из Украины — это ярко выраженная трудовая миграция. Другая ее специфическая особенность — она в значительной мере сфокусирована на одной-единственной стране: Польше.

Польские власти выдали в прошлом году новые разрешения на пребывание в стране свыше 585 тысячам граждан Украины. Собственно, именно это и превратило Польшу в европейского лидера по приему иностранцев. Двумя другими наиболее крупными группами иностранцев, приехавших в прошлом году не из государств ЕС жить и работать в этой стране, являются белорусы (почти 43 тысячи) и молдаване (почти 8 тысяч).

Впрочем, украинцы занимают первое место среди получателей разрешений на пребывание еще в 5 странах Евросоюза: Венгрия, Литва, Словакия, Чехия, Эстония. К тому же трудовые мигранты из Украины, по данным Eurostat, вошли в 2017 году в тройку лидеров еще и в Болгарии, Дании, Латвии и Хорватии. Таким образом, они направляются преимущественно в восточноевропейские страны, жители которых, в свою очередь, в большом количестве уезжают на заработки в западноевропейские государства ЕС.

Беженцев из Сирии принимают в Западной и Северной Европе

ТОП

Второй крупнейшей группой иностранцев, впервые получивших в 2017 году право на проживание в ЕС, являются сирийцы, однако их было почти в три раза меньше украинцев: 223 тысячи. Тут практически во всех случаях речь идет о предоставлении убежища или о воссоединении семей.

Граждане Сирии составили в прошлом году крупнейшую группу приехавших иностранцев в Австрии, Бельгии, Германии, Люксембурге, Нидерландах и Швеции (а также в Норвегии, не входящей в ЕС). В тройку лидеров они вошли также в Финляндии.

Наибольшее число сирийцев, причем с большим отрывом, приняла Германия: 140 тысяч. На втором месте по числу выданных немецкими властями разрешений на пребывание идут граждане Афганистана (почти 53 тысячи), на третьем — Ирака (47 тысяч). Всего же ФРГ предоставила в прошлом году право остаться в стране на срок свыше 3 месяцев более 535 тысячам иностранцев, приехавших из стран за пределами ЕС, в том числе трудовым мигрантам.

Китайцы едут учиться, в основном в Великобританию

Третьей после украинцев и сирийцев группой иностранцев, получивших разрешение проживать в ЕС, стали китайцы из КНР и Гонконга: их оказалось 193 тысячи. При этом 65% из них направились в Европу учиться, еще 11% — работать. Китайцев больше всего интересует Великобритания, эта страна приняла половину всех приехавших: 96 тысяч.

Соответственно, китайцы составили в Великобритании в прошлом году крупнейшую группу вновь прибывших иностранцев, опередив граждан США (75 тысяч) и Индии (72 тысячи). А Соединенное Королевство, в свою очередь, стало третьей после Польши и Германии страной, выдавшей в 2017 году свыше полумиллиона разрешений на длительное пребывание на своей территории.

Что же касается китайцев, то в тройку лидеров они вошли также в Венгрии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии, Румынии (а также в Швейцарии, не входящей в ЕС)

Большого притока россиян в ЕС не наблюдается

А что же россияне? Данные Eurostat за 2017 год не подтверждают бытующего мнения о том, что они сейчас активно обзаводятся документами на право пребывания в Евросоюзе. Во всяком случае Россия не вошла в десятку тех стран, граждане которых получили наибольшее число подобных разрешений. А это, вслед за Украиной, Сирией и Китаем, Индия, США, Марокко, Афганистан, Ирак, Бразилия и Турция.

Статистика зафиксировала высокую активность россиян лишь в отдельно взятых странах. Так, Латвия предоставила в прошлом году 1625 гражданам РФ право длительного пребывания, что сделало выходцев из России крупнейшей группой получателей подобных разрешений в этой стране. На втором месте россияне оказались в Болгарии, на Кипре, в Финляндии и Чехии, на третьем — в Литве.

В большинстве случаев число полученных россиянами в этих странах разрешений колеблется в диапазоне 2-3 тысячи. Лишь в Чехии оно составило в прошлом году почти 7 тысяч. Для сравнения: гражданам Украины чешские власти выдали в 2017 году примерно треть всех разрешений: почти 19 тысяч.

Вполне возможно, что в крупнейших странах Западной Европы число предоставленных россиянам видов на жительство более высокое. Однако оно оказалось все-таки недостаточно высоким, чтобы попасть в опубликованную статистику Eurostat. В любом случае достаточно очевидно, что в целом в Евросоюзе граждане РФ в 2017 году значительной группы приезжих не составляли.

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