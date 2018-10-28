Мигранты в ЕС: украинцы лидируют с большим отрывом, в том числе и в Эстонии

Из 3,1 миллиона таких иностранцев, получивших в 2017 году право на пребывание в ЕС, почти 662 тысячи являются гражданами Украины. При этом 88 процентов из них приехали работать. Таким образом, миграция из Украины — это ярко выраженная трудовая миграция. Другая ее специфическая особенность — она в значительной мере сфокусирована на одной-единственной стране: Польше.

Польские власти выдали в прошлом году новые разрешения на пребывание в стране свыше 585 тысячам граждан Украины. Собственно, именно это и превратило Польшу в европейского лидера по приему иностранцев. Двумя другими наиболее крупными группами иностранцев, приехавших в прошлом году не из государств ЕС жить и работать в этой стране, являются белорусы (почти 43 тысячи) и молдаване (почти 8 тысяч).

Впрочем, украинцы занимают первое место среди получателей разрешений на пребывание еще в 5 странах Евросоюза: Венгрия, Литва, Словакия, Чехия, Эстония. К тому же трудовые мигранты из Украины, по данным Eurostat, вошли в 2017 году в тройку лидеров еще и в Болгарии, Дании, Латвии и Хорватии. Таким образом, они направляются преимущественно в восточноевропейские страны, жители которых, в свою очередь, в большом количестве уезжают на заработки в западноевропейские государства ЕС.

Беженцев из Сирии принимают в Западной и Северной Европе

Второй крупнейшей группой иностранцев, впервые получивших в 2017 году право на проживание в ЕС, являются сирийцы, однако их было почти в три раза меньше украинцев: 223 тысячи. Тут практически во всех случаях речь идет о предоставлении убежища или о воссоединении семей.

Граждане Сирии составили в прошлом году крупнейшую группу приехавших иностранцев в Австрии, Бельгии, Германии, Люксембурге, Нидерландах и Швеции (а также в Норвегии, не входящей в ЕС). В тройку лидеров они вошли также в Финляндии.

Наибольшее число сирийцев, причем с большим отрывом, приняла Германия: 140 тысяч. На втором месте по числу выданных немецкими властями разрешений на пребывание идут граждане Афганистана (почти 53 тысячи), на третьем — Ирака (47 тысяч). Всего же ФРГ предоставила в прошлом году право остаться в стране на срок свыше 3 месяцев более 535 тысячам иностранцев, приехавших из стран за пределами ЕС, в том числе трудовым мигрантам.

Китайцы едут учиться, в основном в Великобританию

Третьей после украинцев и сирийцев группой иностранцев, получивших разрешение проживать в ЕС, стали китайцы из КНР и Гонконга: их оказалось 193 тысячи. При этом 65% из них направились в Европу учиться, еще 11% — работать. Китайцев больше всего интересует Великобритания, эта страна приняла половину всех приехавших: 96 тысяч.