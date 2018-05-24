Малым и средним предприятиям ЕС облегчат поиск финансирования через рынки капитала

В результате сегодняшней инициативы следует ожидать резкого скачка публичных предложений и того, что предприятия будут видны большему числу инвесторов. Более ликвидный рынок облегчит торговлю акциями малых и средних предприятий благодаря большому количеству покупателей и продавцов, что в свою очередь облегчит фирмам поисков финансирования. Также инвесторам будет легче перевести свои инвестиции в деньги, что в итоге приведет к созданию рабочих мест и экономическому росту в ЕС.

В качестве одного из нововведений в предписаниях по котировке отмечается пересмотр нынешнего требования по ведению регистра всех лиц, имеющих доступ к чувствительной в отношении цен информации, с целью уменьшения административной нагрузки на малые и средние предприятия. В то же время у уполномоченных ведомств должна оставаться возможность следить за внутренними сделками.

Регистрация специализирующиеся на эмиссии точек торговли также будет облегчена. Речь идет о предприятиях, стоимость выдаваемых долговых расписок в которых за 12-месячный период не превышает 50 млн евро.

Параллельно с внутригосударственными предписаниями будут созданы единые предписания относительно договоров о ликвидности растущих рынков для малых и средних предприятий всех стран-участниц. Это договоренности между эмитентом и финансовым посредником (банком или инвестиционным фондом), согласно которым последний покупает и продает акции эмитента и совершает сделки от его имени. Через это посредник увеличит ликвидность акций.

Также предлагается внести технические изменения в постановление о злоупотреблении рынком и проспектное постановление и делегированные правовые акты, принятые на основании директивы о финансовых инструментах рынков (MiFID 2).