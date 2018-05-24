24.05.2018, 16:00

Малым и средним предприятиям ЕС облегчат поиск финансирования через рынки капитала


rus.delfi.ee
EST
Aktsiaturg
AktsiaturgShutterstock

Сегодня Еврокомиссия представила предложение по установлению новых предписаний, направленных на улучшение возможностей финансирования малых и средних предприятий через открытые рынки. Сегодняшняя инициатива — часть проекта по капитальным рынкам, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Целью является уменьшение бюрократии при котировке и эмиссии ценных бумаг на растущем рынке и увеличение ликвидности котирующихся на бирже акций малых и средних предприятий.

”Более масштабный доступ к рыночному финансированию для наших малых и средних предприятий стоит в центре проекта по рынкам капитала. На данный момент из 20 млн малых и средних предприятий Европы на бирже котируются лишь 3000. Мы хотим это изменить”, — сказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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В результате сегодняшней инициативы следует ожидать резкого скачка публичных предложений и того, что предприятия будут видны большему числу инвесторов. Более ликвидный рынок облегчит торговлю акциями малых и средних предприятий благодаря большому количеству покупателей и продавцов, что в свою очередь облегчит фирмам поисков финансирования. Также инвесторам будет легче перевести свои инвестиции в деньги, что в итоге приведет к созданию рабочих мест и экономическому росту в ЕС.

В качестве одного из нововведений в предписаниях по котировке отмечается пересмотр нынешнего требования по ведению регистра всех лиц, имеющих доступ к чувствительной в отношении цен информации, с целью уменьшения административной нагрузки на малые и средние предприятия. В то же время у уполномоченных ведомств должна оставаться возможность следить за внутренними сделками.

Регистрация специализирующиеся на эмиссии точек торговли также будет облегчена. Речь идет о предприятиях, стоимость выдаваемых долговых расписок в которых за 12-месячный период не превышает 50 млн евро.

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Параллельно с внутригосударственными предписаниями будут созданы единые предписания относительно договоров о ликвидности растущих рынков для малых и средних предприятий всех стран-участниц. Это договоренности между эмитентом и финансовым посредником (банком или инвестиционным фондом), согласно которым последний покупает и продает акции эмитента и совершает сделки от его имени. Через это посредник увеличит ликвидность акций.

Также предлагается внести технические изменения в постановление о злоупотреблении рынком и проспектное постановление и делегированные правовые акты, принятые на основании директивы о финансовых инструментах рынков (MiFID 2).

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