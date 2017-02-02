Лучшим молодым переводчиком Эстонии стала Лаура Шифрин из Таллинна

Сегодня Еврокомиссия объявила победителей ежегодного переводческого соревнования Juvenes Translatores. 28 гимназистов, по одному из каждой страны, приглашены 6 апреля на праздничную церемонию в Брюссель. Среди эстонских учеников лучшей оказалась Лаура Шифрин из Гимназии Густава Адольфа.

В прошедших уже в десятый раз соревнованиях приняли участие более 3000 учеников со всего Евросоюза. На этот раз участники переводили тексты на тему языков и перевода.

Лаура Шифрин учится в 11 классе и переводила текст с английского языка на эстонский. В школе она еще изучает русский и шведский языки. Что касается перевода, то она считает самым важным знание родного языка.

По оценке жюри, перевод Лауры не содержал ошибок и имел непринужденный стиль. Переводчик не застрял на конструкциях исходного языка, а передал содержание текста на красивом эстонском языке. Проблематичные и сложные для понимания места были переведены находчиво и логично. В переводе чувствовались интерес к происходящему в мире и широкий кругозор.

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Ученики Гимназии Густава Адольфа и раньше выигрывали переводческое соревнование в 2009, 2012 и 2014 годах.

В соревнованиях могут принять 17-летние гимназисты, и они проходят одновременно во всех выбранных путем жребия школах Евросоюза. В этот раз кроме учеников Гимназии Густава Адольфа в соревнованиях приняли участие ученики из Авинурмеской гимназии, Кундаской общей гимназии, Йыхвиской гимназии, Курессаареской гимназии и Виймсиской средней школы.

Целями соревнования является продвижение изучения языков в школах и возможность дать молодежи представление о работе переводчика. Оно призвано вдохновить молодежь поступить в университет изучать языки и в будущем стать профессиональным переводчиком.