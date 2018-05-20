20.05.2018, 16:28

Латвию могут оштрафовать на 392 000 евро за невыполнение требований ЕС по отходам

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rus.DELFI.lv
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Vanapaber
VanapaberFoto: Raivo Tasso

Если Латвия не выполнит требований ЕС в сфере утилизации отходов, минимальный штраф составит 392 тыс. евро, сообщила представитель Министерства охраны среды и регионального развития Латвии (МОСРР) Лаура Янсоне.

Европарламент принял законопроекты, согласно которым до 2025 года нужно перерабатывать по крайней мере 55% отходов, создаваемых домашними хозяйствами и предприятиями, а до 2030 года уже 60%. Также до 2025 года нужно перерабатывать 65% упаковочных материалов, а до 2030 года — 70%. На определенные виды упаковки предусмотрены разные целевые показатели.

Как сообщили в МОСРР, в настоящее время сортируется менее 30% отходов, через два года Латвия должна обеспечить сортировку по крайней менее 50%. По словам представителя министерства, делается все, чтобы достичь этой цели.

В случае, если требования директив не будут выполнены, Еврокомиссия может предложить Суду Европейского союза установить штраф.

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