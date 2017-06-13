Координатор Rail Baltic Кэтрин Траутманн: это шанс, который нельзя не использовать

Не будет второго такого же шанса интегрировать страны Балтии в современное прямое железнодорожное сообщение и поддержки от ЕС такого же масштаба, как для проекта магистрали Rail Baltic, заявила координатор Rail Balticа со стороны Еврокомиссии Кэтрин Траутманн.

"Транспортные проекты соревнуются друг с другом за финансирование из Фонда сплочения ЕС. Средства, не использованные в рамках одного проекта, отправляются на выполнение другого приоритетного на уровне ЕС транспортного проекта", — сказала координатор коридора между Северным и Балтийским морем транспортной сети ЕС (TEN-T).

"Даже когда неизвестен точный результат переговоров по бюджету ЕС, совершенно естественно, что проекты вроде Rail Baltic, соответствующие всем содержащимся в правовых нормах ЕС требованиям, и в будущем считались приоритетными при принятии решений о финансировании, особенно если их строительство успешно продвигается", — сказала Траутманн.

Она отметила, что наряду с квалифицированной рабочей силой и дигитальной инфраструктурой доступность является одним из основных факторов, привлекающих предприятия в регион. Современная экономика постоянно меняется, а Балтийские страны заслуживают лучшего сообщения, чтобы извлечь из экономического развития полноценную выгоду.

По словам Траутманн, Rail Baltic — часть охватывающего восемь стран-членов коридора. Все эти страны согласны объединить свои скудные ресурсы для выполнения этого проекта, поскольку речь идет об отсутствующем звене в европейской железнодорожной сети".

"Как показал опубликованный в апреле новый анализ расходов и доходов, Rail Baltic является посильным и жизнеспособным проектом, социально-экономическая польза от которого во многом превышает затраты на него. Отказ от проекта означал бы крушение построенного за многие годы, закрепленного в ряде политических заявлений и сформулированного в соответствующих правовых актах ЕС соглашения", — отметила координатор.

"Проект уже реализуется, а ЕС оказывает ему значительную поддержку — 733 млн евро в Балтийских странах и 488 млн евро в Польше. Если придерживаться графика, Rail Baltic имеет все шансы получить дополнительные средства в рамках нынешнего и следующего периода финансирования ЕС", — сказала Траутманн.