Комиссия по делам ЕС поддерживает ужесточение норм выбросов для новых транспортных средств

Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза, в соответствии с мнением комиссии по окружающей среде и комиссии по экономике, поддержала проект регламента ЕС, призванный пересмотреть нормы выбросов, установленные для новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей, и ввести новые нормы к 2025 и 2030 гг., сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Цель проекта — ускорить в Европейском союзе развитие топливосберегающих технологий и переход на транспортные средства без выбросов или с малым количеством выбросов, — сказал председатель комиссии Тоомас Витсут. — Для этого выбросы углекислого газа необходимо сокращать, применяя рациональные методы. Так мы будем меньше загрязнять окружающую среду, а потребители сократят расход топлива.

По словам Витсута, следует отметить, что нормы касаются лишь новых автомобилей и фургонов, а не всего автопарка. ”Обязанность по соблюдению целевого уровня будет действовать для производителей при выпуске новых автомобилей и фургонов, — сказал он. — На продавцов автомобилей распространяется обязанность по информированию потребителей. Ассортимент при этом не ограничивается. Если потребитель захочет приобрести автомобиль с более высоким расходом топлива и выбросами углекислого газа, он по-прежнему сможет это сделать”.