12.05.2018, 14:50

Комиссия по делам ЕС поддерживает ужесточение норм выбросов для новых транспортных средств

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rus.delfi.ee
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Paldiski Lõunasadam ja Paldiski Põhjasadam
Uued autod Paldiski sadamasFoto: Taavi Sepp

Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза, в соответствии с мнением комиссии по окружающей среде и комиссии по экономике, поддержала проект регламента ЕС, призванный пересмотреть нормы выбросов, установленные для новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей, и ввести новые нормы к 2025 и 2030 гг., сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Цель проекта — ускорить в Европейском союзе развитие топливосберегающих технологий и переход на транспортные средства без выбросов или с малым количеством выбросов, — сказал председатель комиссии Тоомас Витсут. — Для этого выбросы углекислого газа необходимо сокращать, применяя рациональные методы. Так мы будем меньше загрязнять окружающую среду, а потребители сократят расход топлива.

По словам Витсута, следует отметить, что нормы касаются лишь новых автомобилей и фургонов, а не всего автопарка. ”Обязанность по соблюдению целевого уровня будет действовать для производителей при выпуске новых автомобилей и фургонов, — сказал он. — На продавцов автомобилей распространяется обязанность по информированию потребителей. Ассортимент при этом не ограничивается. Если потребитель захочет приобрести автомобиль с более высоким расходом топлива и выбросами углекислого газа, он по-прежнему сможет это сделать”.

К 2020 году норма выброса углекислого газа автопарка ЕС составит 95 г/км в случае легковых и 147 г/км в случае малотоннажных грузовых автомобилей.

С 2025 года соответствующие нормы будут определяться, исходя из установленной ставки сокращения. Таким образом, норма выбросов для новых автомобилей и фургонов, выпущенных после 2025 года, будет на 15% ниже, чем в 2021 году. В случае новых автомобилей и фургонов, поступивших в продажу с 2030 года, норма выбросов будет на 30% ниже, чем в 2021 году. Значение нормы по состоянию на 2021 год пока не известно.

Согласно данным 2016 года, у проданных в Эстонии новых автомобилей самый высокий уровень выброса углекислого газа в Европе. Если установленная для 2016 года норма выброса в случае новых автомобилей составляла 130 г/км, в Эстонии этот показатель достиг 134 г/км. Следующими после Эстонии были Латвия (129 г/км) и Германия (127 г/км). Средний показатель по ЕС составил 118 г/км.

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