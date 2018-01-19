Комиссия по делам ЕС поддержала переселение из Турции 80 человек

На сегодняшнем заседании комиссия по делам Европейского союза в соответствии с мнениями, представленными другими профильными комиссиями, поддержала позицию правительства о переселении 80 человек из Турции в Эстонию в течение ближайших двух лет.

40 человек переселится из Турции в Эстонию в этом году, и еще 40 — в следующем, передает пресс-служба Рийгикогу.

При принятии решения комиссия опиралась на мнения комиссии по иностранным делам, конституционной комиссии и правовой комиссии. Члены конституционной комиссии пришли к выводу, что представленные правительством позиции не противоречат ни одному правовому акту. Комиссия не дала оценки предложенному количеству людей. Комиссия по иностранным делам и правовая комиссия поддержали позиции правительства.

Заместитель председателя комиссии по делам Европейского союза Яак Мадисон отметил, что он позицию правительства не поддерживает. По его словам, предложенное правительством количество переселенцев не пропорционально соответствующим цифрам по Латвии и Литве: Латвия не выразила готовности принять ни одного переселенца; Литва планирует принять не более 50 человек.

Член комиссии Оудекки Лооне сказала, что сегодняшнее решение обусловлено ситуацией, в которой Европейский союз в целом и его южные государства в частности все более эффективно сдерживают миграционное давление. ”Таким образом мы можем с уверенностью заявить, что количество нуждающихся в переселении лиц в ближайшее время не увеличится, и мы можем заверить жителей Эстонии, что сегодняшнее решение по количеству принимаемых лиц является окончательным”, — сказала Лооне.

По ее словам, опыт показывает, что Эстония в состоянии принять от 40 до 50 человек в год и предложить им те же услуги, что и гражданам государства. ”Мы можем продемонстрировать добрую волю и готовность помочь странам, оказавшимся в ситуации столь сильного миграционного давления, а также людям, потерявшим свой дом, — сказала Лооне. — Таким образом Эстония покажет солидарность с международным сообществом, и в аналогичной ситуации мы также могли бы рассчитывать на помощь других”.

Член комиссии Калле Паллинг сказал, что Эстония может переселить большее количество людей, нуждающихся в международной защите. По его словам, на сегодняшний момент Эстония участвует в значительно меньшей степени, чем обсуждалось в 2015 году, когда страна готовилась принять 550 человек.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт сказал комиссии, что Эстония принимает нуждающихся в международной защите лиц в соответствии со своими возможностями и ставя во главу угла безопасность жителей Эстонии. ”Это количество отражает способность общества принять людей и интегрировать их в свой состав”, — сказал Анвельт. По словам министра, решение миграционного кризиса необходимо вывести за пределы Европейского союза. Также необходимо сотрудничать с третьими государствами, будь то страны происхождения или транзита. Он отметил, что еще до переселения необходимо выяснить, идет ли речь о лицах, нуждающихся в международной защите, или об экономических мигрантах.

Анвельт сказал, что всего в Эстонию к настоящему моменту из Турции, Греции и Италии прибыли 188 человек. 101 из них остался в стране.