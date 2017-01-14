Кейт Каземетс приступит к руководству представительством Европейской комиссии в Таллинне 16 января 2017 года. Каземетс более десяти лет занимал высокие посты в правительственных учреждениях Эстонии, и имеет широкую сеть контактов как в Эстонии, так и за ее пределами.



С января 2016 года Каземетс работает вице-канцлером Министерства экономики и инфраструктуры.

После вступления Эстонии в Европейский союз Каземетс в течение двух лет (2004-2006) руководил работой секретариата по делам ЕС при Госканцелярии, где он разработал систему координирования политики Эстонии с политикой ЕС. В период с 2006 по 2012 годы он продолжал работать в Госканцелярии директором по стратегии, занимаясь координацией стратегического планирования политики правительства Эстонии и европейских процессов.

В 2012-2015 годах Каземетс работал в директорате ОЭСР по сотрудничеству в вопросах развития руководителем группы по стратегии и реформам, а также заместителем руководителя программы поддержки повышения эффективности руководства и управления (SIGMA).

Каземетс окончил Тартуский университет в 2000 году и имеет степень магистра политологии.