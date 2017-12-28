Каждый третий немец и каждый четвертый француз поддерживают создание Соединенных Штатов Европы

Почти треть немцев (30%) поддерживают предложение председателя Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца, выступающего за преобразование Евросоюза в Соединенные Штаты Европы. Опрос был проведен в семи странах ЕС исследовательской организацией YouGov.

По данным YouGov, во Франции идею создания СШЕ поддерживают 28%, в скандинавских странах: Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии — от 12 до 13% жителей. При этом в Финляндии и Норвегии более половины респондентов — 56% и 55% соответственно — высказались против этой идеи. В Великобритании, которая ранее решила выйти из состава ЕС, за создание СШЕ проголосовали 10%, против — 43%.

Онлайн-опрос проводился в период с 13 по 19 декабря, в нем приняли участие 8138 человек старше 18 лет.

Как напоминает DW, Мартин Шульц на съезде СДПГ в начале декабря выступил с идеей преобразовать ЕС в Соединенные Штаты Европы к 2025 году, приняв общую конституцию. Государства ЕС, которые откажутся ее поддержать, согласно предложению политика, автоматически выйдут из Евросоюза. В христианско-демократическом союзе, который возглавляет канцлер Ангела Меркель, раскритиковали эту идею.

Проект СШЕ по аналогии США появился еще в XIX столетии. При этом лозунг о Соединенных Штатах Европы иногда приписывают Наполеону I: якобы будучи в изгнании на острове Святой Елены он размышлял о "великой европейской семье" c управлением наподобие "американского конгресса", о "конфедерации великих (европейских) народов". В 1849 году на Третьем конгрессе мира в Париже писатель и общественный деятель Виктор Гюго представил проект нового устройства в Европе, в котором сравнивал деятельность США и СШЕ. В своей речи он отмечал, что "Соединенные Штаты Европы и Соединенные Штаты Америки будут сотрудничать, скрепив рукопожатие через океан". В Германии ярым сторонником создания "Соединенных Штатов Европы" был император Вильгельм II. А вот Владимир Ленин скептически относился к этому проекту, полагая, что при капитализме в Европе такое образование либо невозможно, либо реакционно.

В последние десятилетия, несмотря на создание ЕС, мечта о СШЕ продолжает будоражить умы. В 1992 году голландский бизнесмен Фредди Хайнекен после консультаций с историками издал брошюру "Соединенные Штаты Европы, Евротопия?". В ней он выдвинул идею создания СШЕ как конфедерации 75 государств. В 2002 году бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен предоставил первый проект доклада "Конвенции о будущем Европе", в котором предложил переименовать Европейский союз в Соединенные Штаты Европы или Единую Европу.