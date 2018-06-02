02.06.2018, 09:50

Карты Visa возвращаются к нормальной работе после сбоя в Европе

 (1)
rus.delfi.ee
EST 2
magnetkaardid
Lugeja eelistab krediitkaarti deebetkaardile, et piinlikke olukordi ei tekiksFoto: Andres Putting

В Британии и по всему европейскому континенту произошли перебои в оплате картами Visa. Позже компания Visa заявила, что ситуацию удалось нормализировать, работа системы возобновилась.

Покупатели по всей Европе в пятницу жаловались на то, что их платежи не проходят. Банки Barclays и Bank of Ireland советовали клиентам снимать наличные в банкоматах, которые, судя по всему, продолжали работать.

Представитель органа, регулирующего платежные системы, сообщил Би-би-си, что проблема касается только карт Visa. Mastercard работала без перебоев.

В чем причина?

Сама компания Visa заявила, что произошел системный сбой, который затронул держателей ее карт по всей Европе.

Это был аппаратный сбой, не связанный с действиями злоумышленников, подчеркивается в заявлении на сайте компании.

"У нас нет оснований полагать, что это было связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредоносным явлением", — заверила Visa.

По данным компании, сейчас карты обслуживаются в режиме, "близком к нормальному". Visa извинилась за сбой перед своими клиентами.

Что в России?

Русской службе Би-би-си удалось связаться с пресс-службой Сбербанка, где сообщили, что с какими-либо проблемами там не сталкивались.

"Влияния на клиентов банка нет. Системы Сбербанка работают в штатном режиме", — сообщил представитель пресс-службы банка.

Каких либо других данных о сбое в России не поступало.

Проблемы в Британии

Сеть британских супермаркетов Tesco, в свою очередь, уточнила, что проблема возникали лишь при использовании бесконтактных платежей и не затронули оплату с использованием ПИН-кодов.

Банк HSBC, отвечая на жалобы в соцсетях, сообщил, что перебои с платежами с помощью карт Visa действительно были и что ситуация "медленно исправляется".

Супермаркет Sainsbury's также подтвердил проблемы с платежами.

First Bank сообщал своим клиентам в "Твиттере", что пока неясно, когда проблема будет устранена.

"Нам известно, что некоторые клиенты сталкиваются с проблемами при оплате дебетовыми картами Visa, — объявил в "Твиттере" Bank of Ireland. — Это затрагивает многие банки в Европе. Мы будем сообщать вам о ситуации по мере поступления информации. Наличные можно снять в любом банкомате BOI".

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГРАФИК: Полмиллиона за год: сколько в прошлом году заработали ведущие чиновники страны?

02.06.2018
Из деклараций экономических интересов выясняется, что из эстонских топ-чиновников в прошлом году больше всего заработал глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, которому принадлежит успешная инвестиционная фирма OÜ Patrimoonium.
Подробнее


По площади Вабадузе с ножом в руках разгуливал мужчина: кричал, становился на колени

01.06.2018
В понедельник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне по площади Вабадузе ходит с ножом мужчина, кричит и ведет себя странно. Следом поступило сообщение о том, что этот мужчина сел в автобус. На эти вызовы полиция отреагировала оперативно: мужчину задержали прямо в автобусе. По решению суда мужчину взяли под стражу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО С ДРОНА: Один из самых опасных перекрестков Таллинна: как происходит движение?

01.06.2018
Вчера Delfi писал, что обанкротившаяся компания Riito Ehitus AS обязалась построить в Таллинне перекресток со светофорами. В итоге перекресток есть, а светофоров нет. На перекрестке улиц Кадака-Мяэпеалзе-Карсти за последние пять лет произошло более 20 ДТП.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
111,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
135,20 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
200,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Евгений Осиновский: государство могло бы помочь молодежи сколотить свой капитал

01.06.2018
По словам лидера Социал-демократической партии Евгения Осиновского, государству пора обратить свой взор на положение молодых людей, вступающих во взрослую жизнь, и предложил открыть государственный накопительный фонд «Молодежный капитал», который бы гарантировал всем молодым людям более равные стартовые возможности.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Отказавшаяся играть за сборную Эстонии нарвитянка нашла новую работу в Италии

01.06.2018
Отказавшаяся от выступления за сборную Эстонии нарвитянка Анна Каялина нашла себе новый клуб в Италии. 27-летняя волейболистка подписала однолетний контракт с "Пинероло", который пробился в первую лигу национального первенства (Серия А2).
Подробнее