Карты Visa возвращаются к нормальной работе после сбоя в Европе

В Британии и по всему европейскому континенту произошли перебои в оплате картами Visa. Позже компания Visa заявила, что ситуацию удалось нормализировать, работа системы возобновилась.

Покупатели по всей Европе в пятницу жаловались на то, что их платежи не проходят. Банки Barclays и Bank of Ireland советовали клиентам снимать наличные в банкоматах, которые, судя по всему, продолжали работать.

Представитель органа, регулирующего платежные системы, сообщил Би-би-си, что проблема касается только карт Visa. Mastercard работала без перебоев.

В чем причина?

Сама компания Visa заявила, что произошел системный сбой, который затронул держателей ее карт по всей Европе.

Это был аппаратный сбой, не связанный с действиями злоумышленников, подчеркивается в заявлении на сайте компании.

"У нас нет оснований полагать, что это было связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредоносным явлением", — заверила Visa.

По данным компании, сейчас карты обслуживаются в режиме, "близком к нормальному". Visa извинилась за сбой перед своими клиентами.

Что в России?

Русской службе Би-би-си удалось связаться с пресс-службой Сбербанка, где сообщили, что с какими-либо проблемами там не сталкивались.

"Влияния на клиентов банка нет. Системы Сбербанка работают в штатном режиме", — сообщил представитель пресс-службы банка.

Каких либо других данных о сбое в России не поступало.

Проблемы в Британии

Сеть британских супермаркетов Tesco, в свою очередь, уточнила, что проблема возникали лишь при использовании бесконтактных платежей и не затронули оплату с использованием ПИН-кодов.

Банк HSBC, отвечая на жалобы в соцсетях, сообщил, что перебои с платежами с помощью карт Visa действительно были и что ситуация "медленно исправляется".

Супермаркет Sainsbury's также подтвердил проблемы с платежами.

First Bank сообщал своим клиентам в "Твиттере", что пока неясно, когда проблема будет устранена.

"Нам известно, что некоторые клиенты сталкиваются с проблемами при оплате дебетовыми картами Visa, — объявил в "Твиттере" Bank of Ireland. — Это затрагивает многие банки в Европе. Мы будем сообщать вам о ситуации по мере поступления информации. Наличные можно снять в любом банкомате BOI".