24.12.2017, 10:51

Канцлер Австрии настаивает на пересмотре политики ЕС по беженцам

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Deutsche Welle
EST
Politseinikud loevad inimesi üle, et teha kindlaks, kas kõik bussi mahuvad. Buss sõidab mööblimajast edasi lähedal asuvasse Freilassingu raudteejaama.
фото иллюстративноеFoto: Teele Tammeorg

Новый федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что распределение беженцев по странам ЕС в соответствии с фиксированными квотами ошибочно. Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag. Газета опубликовала материал в воскресенье, 24 декабря, на своем сайте.

"Вынуждая государства принимать беженцев, Европа не продвигается вперед", — утверждает политик. Таким образом он отреагировал на одобренное Брюсселем в 2015 году решение распределить по государствам европейского сообщества до 120 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся главным образом на территории Греции и Италии.

"Если мы продолжим идти по этому пути, раскол в ЕС только усилится. Страны-члены Евросоюза должны сами решить, будут ли они принимать этих людей, и если да, то в каком количестве", — отметил председатель консервативной Австрийской народной партии. При этом он оговорился, что мигранты стремятся, главным образом "в Германию, Австрию и Швецию", но не, к примеру, в "Болгарию или Венгрию".

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В июне 2017 года против равномерного распределения миграционной нагрузки в ЕС высказалась также Чехия, которая ранее заявляла о готовности выполнить требования Брюсселя. Наряду с Прагой в программе по распределению отказываются участвовать Венгрия, Румыния, Польша и Словакия.

Альтернативы Курца

Скорректировать политику ЕС в этой сфере Курц предлагает, сделав акцент на поддержку стран-поставщиков мигрантов и граничащих с ними государств. Если же данный шаг не будет представляться возможным, то Брюссель должен обеспечить "зоны безопасности", неподалеку от конфликтных регионов, в том числе и путем применения военных средств. Нелегальной миграции должен быть положен конец, резюмировал Курц.

Канцлер Австрии также высказался в пользу того, чтобы государства Западной и Центральной Европы с большим уважением относились к своим восточным соседям. На последних все еще слишком часто "смотрят свысока", добавил он.

Вена и Берлин должны яснее осознавать, что все страны-члены европейского сообщества равны между собой, подчеркнул Курц. В то же время он указал, что "верховенство закона и демократия являются для Европы неоспоримыми". В этой связи в вопросе о санкциях Еврокомиссии против стран, которые их нарушают, в частности против Польши, невозможны никакие компромиссы, добавил федеральный канцлер Австрии.

Себастьян Курц, возглавляющий консервативную Австрийскую народную партию (АНП), вступил в должность канцлера 18 декабря. Ранее он заверил, что Вена продолжит проводить проевропейский курс. АНП победила на парламентских выборах в середине октября, набрав 31,5 процента голосов. По их результатам консерваторы сформировали правящую коалицию с правыми популистами из Австрийской партии свободы (АПС).

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