Как события в Италии могут ввергнуть еврозону в новый долговой кризис

Ведь курсы гособлигаций — это не только барометр рыночных настроений. Котировки этих ценных бумаг могут стать (и не раз становились!) тем детонатором, который ввергает страну в острый долговой кризис. Наглядное подтверждение тому — события первой половины этого десятилетия в еврозоне, особенно в Греции. У нее немало общего с Италией, хотя есть одно принципиальные отличие. И именно оно вызывает наибольшую тревогу.

Греция и Италия — лидеры еврозоны по размерам накопленного долга. У греков он составляет порядка 177 процентов ВВП, у итальянцев — около 130 процентов. Для сравнения: сформулированные в преддверии создания валюты евро так называемые маастрихтские критерии финансовой стабильности требуют, чтобы госдолг не превышал 60 процентов ВВП.

В то же время в абсолютных цифрах суммарная задолженность Греции, которая благодаря международной помощи почти вышла из острой фазы кризиса, составляет менее 320 миллиардов евро, тогда как в Италии она превышает 2300 миллиардов, иными словами — 2,3 триллиона евро. Так что действующему в еврозоне стабилизационному фонду ESM чисто теоретически вполне хватило бы средств, чтобы одним махом погасить все греческие долги, однако размеры долгов итальянского государства в разы превышают финансовые возможности фонда.

Чем вызван и к чему может привести правительственный кризис

Короче говоря, спасать Италию точно так же, как спасали Грецию (Ирландию, Португалию, Кипр), не получится: третья по размеру экономика еврозоны слишком велика. Это принципиальное отличие делает нарастающий в Италии кризис особенно опасным.

Тут следует уточнить, о каком именно кризисе идет речь. В Италии сейчас — политический кризис. Он обострился после того, как в ходе парламентских выборов наибольшее число голосов получили правые и левые популисты, обещавшие избирателям всевозможные материальные блага, но не объяснившие, где они возьмут на это деньги. Одна из идей: потребовать от Евросоюза списать итальянские долги в размере 250 миллиардов евро.

Обе политические силы отрицательно относятся к ЕС и валюте евро. Их попытка создать коалиционное правительство сорвалась после того, как президент страны заблокировал назначение на пост министра экономики и финансов известного противника ЕС.

Теперь у итальянцев, скорее всего, будет переходное правительство технократов, которое не сможет опираться на парламентское большинство и, по сути дела, обречено заниматься только текущими вопросами до новых выборов. А они, не исключено, приведут к дальнейшему усилению популистских антиевропейских партий, более того, могут превратиться в своего рода референдум об отказе Италии от евро.