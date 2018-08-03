Как ЕС проводит крупнейшую в истории операцию по борьбе с пожарами

Данный механизм может быть использован в случае природных и техногенных катастроф не только на территории Европы: к примеру, его активировали во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии, эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке и при оказании гуманитарной помощи во время гражданской войны в Сирии. Всего с 2001 по 2017 год данный механизм был востребован около 300 раз.

Помощь в тушении пожаров "на добровольной основе"

В чем же заключается принцип работы этого механизма? Правительство одной из стран просит ЕС о помощи, ERCC передает этот запрос дальше другим государствам-членам Евросоюза. После активации механизма нуждающееся правительство сообщает центру об объемах и виде требуемой помощи. Какая страна и в какой форме будет участвовать в операции, зависит преимущественно от имеющихся у нее ресурсов и опыта действий в различных ситуациях.

Берется в учет и обстановка в самом государстве: если в данной стране велик риск возникновения лесных пожаров, то отправка техники и специалистов для пожаротушения за рубеж может быть потенциально опасной. "Этот механизм работает на добровольной основе. Государства не обязаны помогать, но все же делают это. Они помогают, как могут и чем могут", — подчеркивает в беседе с DW представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

Так как для Швеции лесные пожары — довольно редкое явление, и у страны недостаточно опыта борьбы с ними, логично, что другие государства предоставляют ей своих специалистов и технику, отмечает он.

Запросы о помощи в тушении пожаров порой остаются без ответа

Но механизм по защите от катастроф иногда дает сбои. "Мы могли отреагировать на призывы о помощи в Швеции и Греции, но необходимо признать, что в прошлом это получалось не всегда, особенно в минувшем году", — признает Руис де Гордехуэла. По данным ЕС, в 2017 году механизм по защите от лесных пожаров был использован 17 раз, а семь запросов о помощи остались без ответа.

"Когда кто-то обращается к нам с просьбой о помощи, как правило, это означает, что где-то в другом месте тоже бушует пожар, и иногда нам просто не хватает средств, чтобы помочь всем", — объясняет представитель Еврокомиссии.

В настоящее время в Еврокомиссии хотят усовершенствовать процесс оказания помощи посредством принятия целенаправленных мер. К примеру, подумывают о том, чтобы Евросоюз также участвовал в компенсации затрат, необходимых для проведения операций.