03.08.2018, 14:30

Как ЕС проводит крупнейшую в истории операцию по борьбе с пожарами

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Deutsche Welle
EST
Portugali metsapõleng
Portugali metsapõlengFoto: RAFAEL MARCHANTE, REUTERS

Аномальная жара в Европе спровоцировала лесные пожары в Греции и Швеции, на тушение которых были брошены силы из разных стран ЕС. Кто и как координирует такие международные операции?

Лето 2018 года выдалось жарким. Необычно высокие температуры, установившиеся в Европе с середины июня, к концу июля достигли пиковых отметок — столбики термометров в большинстве стран ЕС прочно закрепились на отметках между 30 и 40 градусами. Июльский зной спровоцировал лесные пожары в Греции и Швеции, на тушение которых были брошены силы всего Евросоюза. Подробнее о том, как координируются подобные акции.

Координационный центр в Брюсселе

В трех неприметных комнатах на улице Иосифа II в Брюсселе находится штаб европейской службы защиты от природных катастроф — Центр координации действий в экстренных случаях (ERCC) Евросоюза. Пять сотрудников посменно круглые сутки наблюдают, в том числе с помощью спутниковых данных, за реальными и потенциальными происшествиями в ЕС.

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В последние недели у них полно дел: сначала лесные пожары в Греции, в результате которых погибли 74 человека и более 150 получили различные ожоги, затем — мощнейшие лесные пожары в Швеции. Страны Европы дружно борются с огнем: в тушении лесных пожаров шведам помогали Германия, Италия, Франция, Литва, Дания, Португалия, Польша и Австрия. В распоряжение Швеции были переданы семь самолетов для борьбы с огнем, семь вертолетов и более 340 пожарных. Один только Берлин предоставил шведам 50 специалистов по пожаротушению, девять пожарных машин и пять вертолетов.

Крупнейшая акция по борьбе с пожарами в истории ЕС

По данным ЕС, это крупнейшая совместная операция по борьбе с лесными пожарами в истории Европы. Еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис доволен результатами общих усилий: "Мы работали круглые сутки, чтобы помочь Швеции. Это наша обязанность в Европе, которая защищает своих граждан". Он также отметил, что пожары в Швеции демонстрируют, что "изменение климата происходит, и никто не застрахован от природных катастроф". Греция также получила помощь от соседей по ЕС в борьбы с огнем: Кипр, Испания и Болгария предоставили Афинам дополнительные самолеты, пожарные автомобили, а также команды пожарных и врачей.

Ранее Швеция и Греция активировали механизм ЕС по защите от катастроф, который координирует работу ERCC в экстренных ситуациях. В этой процедуре, принятой в 2001 году, задействованы все 28 стран-членов Евросоюза и еще шесть других государств.

Данный механизм может быть использован в случае природных и техногенных катастроф не только на территории Европы: к примеру, его активировали во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии, эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке и при оказании гуманитарной помощи во время гражданской войны в Сирии. Всего с 2001 по 2017 год данный механизм был востребован около 300 раз.

Помощь в тушении пожаров "на добровольной основе"

В чем же заключается принцип работы этого механизма? Правительство одной из стран просит ЕС о помощи, ERCC передает этот запрос дальше другим государствам-членам Евросоюза. После активации механизма нуждающееся правительство сообщает центру об объемах и виде требуемой помощи. Какая страна и в какой форме будет участвовать в операции, зависит преимущественно от имеющихся у нее ресурсов и опыта действий в различных ситуациях.

Берется в учет и обстановка в самом государстве: если в данной стране велик риск возникновения лесных пожаров, то отправка техники и специалистов для пожаротушения за рубеж может быть потенциально опасной. "Этот механизм работает на добровольной основе. Государства не обязаны помогать, но все же делают это. Они помогают, как могут и чем могут", — подчеркивает в беседе с DW представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

Так как для Швеции лесные пожары — довольно редкое явление, и у страны недостаточно опыта борьбы с ними, логично, что другие государства предоставляют ей своих специалистов и технику, отмечает он.

Запросы о помощи в тушении пожаров порой остаются без ответа

Но механизм по защите от катастроф иногда дает сбои. "Мы могли отреагировать на призывы о помощи в Швеции и Греции, но необходимо признать, что в прошлом это получалось не всегда, особенно в минувшем году", — признает Руис де Гордехуэла. По данным ЕС, в 2017 году механизм по защите от лесных пожаров был использован 17 раз, а семь запросов о помощи остались без ответа.

"Когда кто-то обращается к нам с просьбой о помощи, как правило, это означает, что где-то в другом месте тоже бушует пожар, и иногда нам просто не хватает средств, чтобы помочь всем", — объясняет представитель Еврокомиссии.

В настоящее время в Еврокомиссии хотят усовершенствовать процесс оказания помощи посредством принятия целенаправленных мер. К примеру, подумывают о том, чтобы Евросоюз также участвовал в компенсации затрат, необходимых для проведения операций.

Пока что использование около половины транспортных средств оплачивается из бюджета ЕС, в то время как остальные расходы покрывают исключительно государства-члены Евросоюза, в первую очередь страна, участвующая в операции по тушению пожара. Позднее ей могут вернуть эти средства власти государства, обратившегося за помощью.

Второе предложение по совершенствованию механизма по защите от катастроф — это стратегическое позиционирование сил ЕС, позволяющее пожарным бригадам быстро добраться до районов катастроф, рассказывает Руис де Гордехуэла.

Важную роль играют также работа по предотвращению стихийных бедствий, обучение специалистов по борьбе с природными катастрофами и обмен информацией. Все это не означает, что в будущем ответственность стран-членов ЕС уменьшится. "Вы (государства Евросоюза. — Ред.) всегда будете главным ответственным лицом, когда дело касается преодоления кризисов", — подводит итог представитель Еврокомиссии Руис де Гордехуэла.

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