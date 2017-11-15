Издание: председательство Эстонии в ЕС разочаровало Финляндию - соседи не помогли

Еще в начале года Финляндия возлагала большие надежны на председательство Эстонии в Совете ЕС, предполагая, что как братский народ эстонцы посодействуют в решении некоторых вопросв. Но все пошло не так, пишет финская газета Maaseudun Tulevaisuus (MT).

Так, проект постановления о землепользовании и лесном хозяйстве LULUCF был отправлен на дальнейшее рассмотрение не в том виде, в котором хотелось бы Финляндии. Кроме того, квоты на вылов салаки в Ботническом заливе были урезаны сильнее, чем советовали ученые.

Издание признает, что за принятые решения отвечает не только Эстония, но она как председатель имеет определенный вес.