15.11.2017, 12:32

Издание: председательство Эстонии в ЕС разочаровало Финляндию - соседи не помогли

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rus.delfi.ee
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Издание: председательство Эстонии в ЕС разочаровало Финляндию - соседи не помогли
Foto: Eero Vabamägi

Еще в начале года Финляндия возлагала большие надежны на председательство Эстонии в Совете ЕС, предполагая, что как братский народ эстонцы посодействуют в решении некоторых вопросв. Но все пошло не так, пишет финская газета Maaseudun Tulevaisuus (MT).

Так, проект постановления о землепользовании и лесном хозяйстве LULUCF был отправлен на дальнейшее рассмотрение не в том виде, в котором хотелось бы Финляндии. Кроме того, квоты на вылов салаки в Ботническом заливе были урезаны сильнее, чем советовали ученые.

Издание признает, что за принятые решения отвечает не только Эстония, но она как председатель имеет определенный вес.

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