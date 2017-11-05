Исследователь: Европу ждет рост национализма, сепаратизма и миграции

В ближайшие годы Европейский Союз ожидает еще большая внутренняя миграция, усиление националистических течений и рост тенденций сепаратизма. Такой прогноз на конференции Baltic Real Estate Leaders Forum сделал ассоциированный профессор Латвийского Университета, представитель Certus Даунис Ауэрс.

"Миграция продолжится, потому что у все большей части молодежи сформировалась европейская идентичность. Происходит и все больший переход на европейское гражданство. Часть уехавших вернется, но уедут с концами очень многие — не стоит думать, что рост экономического благосостояния поспособствует реэмиграции. Многие будут стараться использовать использовать предлагаемые Европой возможности", — приводит слова Ауэрса LETA.

Вторая тенденция, которая в ближайшие годы ожидает Европу — рост влияния антиевропейских, популистских и националистических партий, указал исследователь