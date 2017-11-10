Исследование: в Эстонии сохраняется разница в результатах обучения среди русских и эстонцев

Еврокомиссия опубликовала обзор сферы образования и обучения за 2017 год. Из него следует, что системы образования государств-членов ЕС стали более инклюзивными и эффективными. В Эстонии главной проблемой является доля лиц, рано покинувших систему образования.

Согласно оценке Еврокомиссии, в Эстонии школьная система функционирует хорошо. Приобретение базовых навыков находится на хорошем уровне. В отличие от ЕС в целом, в Эстонии социально-экономические показатели довольно мало влияют на успеваемость.

Между тем, согласно исследованию PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), остается высокой разница в результатах обучения среди учеников с родным русским языком и родным эстонским.

По-прежнему вызывает беспокойства доля лиц, рано покинувших систему образования. Среди молодых людей в возрасте 18–24- лет показатель понизился с 12,2% в 2015 году до 10,9% в 2016 году. Хоть данная цифра близка к среднему показателю по ЕС (10,7%), но превышает 9,5% — цель, установленную Эстонии в рамках стратегии ”Европа 2020”.

Наблюдается неравенство по половому и географическому признаку: если среди парней 18–24 лет в 2016 году рано покинули систему образования 14,3%, то среди девушек того же возраста — лишь 7,4%.

Обзор также отмечает, что Эстония тратит много на образование. В 2015 году уровень трат правительственного сектора на образование составил 6,1% от ВВП, что значительно выше среднего по ЕС показателя в 4,9%. Учительские зарплаты были повышены и будут повышаться в дальнейшем.

Процент получивших высшее образование высокий и продолжает расти, но сохраняются гендерные различия (38,8% мужчин и 52,4% женщин).