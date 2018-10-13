13.10.2018, 16:00

Исследование потребительских рынков: каким продавцам европейцы доверяют меньше всего?


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Исследование потребительских рынков: каким продавцам европейцы доверяют меньше всего?
Foto: (c) panthermedia.net /Thomas Klee

Еврокомиссия опубликовала результаты исследования потребительских рынков за 20182 год. Данное исследование дает обзор потребительских оценок 40 товарам и сектору услуг.

Общее доверие к рынку начиная с 2010 года увеличивается, но при этом лишь 53% потребителей верят в то, что предприниматели сектора услуг придерживаются норм защиты потребителей. В отношении товаров этот показатель чуть выше — 59%.

По сравнению с данными 2016 года, чувство уверенности потребителей не выросло. Для потребителей большинства стран ЕС больше всего проблем представляют секторы телекоммуникаций, финансов и коммунальных услуг. Потребители чувствуют уверенность в персональных услугах, гостиничному сектору и пакетам отдыха.

Основные итоги исследования потребительских рынков 2018 года:

  • Начиная с 2010 года тенденция была положительной, но мало изменилась с 2016 года. Больше всего за два года улучшились услуги ипотечных займов, водоснабжения, газа и электричества, но доверие к ним все еще на низком уровне (за исключением рынка газовых услуг)
  • Потребители все еще считают, что рынки работают лучше в Западной Европе, но показатели по Восточной Европе улучшились больше среднего. Таким образом, различия в рынках Западной и Восточной Европы уменьшаются.
  • Для потребителей по-прежнему наиболее проблематичными являются услуги интернета и мобильных коммуникаций. Проблемы в данных секторах возникали у 20,3% и 17,5% пользователей соответсвенно.
  • При возникновении проблем сектор финансовых услуг причиняет наибольший ущерб потребителю (в финансовом или временном плане). Серьезный ущерб получают как минимум 35% потребителей, у которых возникают проблемы с домашним страхованием, ипотечными займами, кредитами, электро- и водоснабжением.
  • Менее всего потребители доверяют секторам недвижимости и подержанных автомобилей. Лишь 38% потребителей верят, что предоставители связанных с недвижимостью услуг придерживаются нормам защиты потребителей, а в отношении продавцов подержанных авто — лишь 36%.
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