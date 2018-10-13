Исследование потребительских рынков: каким продавцам европейцы доверяют меньше всего?

Общее доверие к рынку начиная с 2010 года увеличивается, но при этом лишь 53% потребителей верят в то, что предприниматели сектора услуг придерживаются норм защиты потребителей. В отношении товаров этот показатель чуть выше — 59%.

По сравнению с данными 2016 года, чувство уверенности потребителей не выросло. Для потребителей большинства стран ЕС больше всего проблем представляют секторы телекоммуникаций, финансов и коммунальных услуг. Потребители чувствуют уверенность в персональных услугах, гостиничному сектору и пакетам отдыха.