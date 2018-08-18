Исследование на тему лояльности стран ЕС к России: Эстония среди самых активных противников(53)
Аналитический центр European Values провел исследование того, как страны Европейского Союза (ЕС) относятся к России.
Аналитический центр European Values провел исследование того, как страны Европейского Союза (ЕС) относятся к России.
Эксперты проанализировали, что самыми благонамеренными по отношению к России странами являются Кипр и Греция. Эти страны не показали значимого сопротивления деятельности России, следует из исследования.
В число ”активно противостоящих” России государств вошли: Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания.
Франция и Германия вошли в число ”пробудившихся” стран, которые осознают потенциальную угрозу со стороны России. Хорватию, Ирландию, Болгарию, Словакию и Бельгию эксперты признали ”сомневающимися”.
Венгрия, Австрия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словения составили группу из членов ЕС, которые продолжают игнорировать или отрицать существование ”враждебных российских действий”.
Ligniini väärindamise arendusjuht
GRAANUL INVEST AS
Tähtaeg: 21.08.2018
Planeeringute osakonna projektijuht
MAANTEEAMET
Tähtaeg: 28.08.2018
Vahetuse juht
DS SMITH PACKAGING ESTONIA AS
Tähtaeg: 26.08.2018
Projekteerija-tehnik/ insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 23.08.2018
Turundusanalüütik / ostuanalüütik
BAUHOF GROUP AS
Tähtaeg: 21.08.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.