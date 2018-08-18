Исследование на тему лояльности стран ЕС к России: Эстония среди самых активных противников

Франция и Германия вошли в число ”пробудившихся” стран, которые осознают потенциальную угрозу со стороны России. Хорватию, Ирландию, Болгарию, Словакию и Бельгию эксперты признали ”сомневающимися”.

Венгрия, Австрия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словения составили группу из членов ЕС, которые продолжают игнорировать или отрицать существование ”враждебных российских действий”.