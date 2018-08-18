18.08.2018, 14:30

Исследование на тему лояльности стран ЕС к России: Эстония среди самых активных противников

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Gazeta.ru
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Исследование на тему лояльности стран ЕС к России: Эстония среди самых активных противников
Foto: Eero Vabamägi

Аналитический центр European Values провел исследование того, как страны Европейского Союза (ЕС) относятся к России.

Эксперты проанализировали, что самыми благонамеренными по отношению к России странами являются Кипр и Греция. Эти страны не показали значимого сопротивления деятельности России, следует из исследования.

В число ”активно противостоящих” России государств вошли: Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания.

Франция и Германия вошли в число ”пробудившихся” стран, которые осознают потенциальную угрозу со стороны России. Хорватию, Ирландию, Болгарию, Словакию и Бельгию эксперты признали ”сомневающимися”.

Венгрия, Австрия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словения составили группу из членов ЕС, которые продолжают игнорировать или отрицать существование ”враждебных российских действий”.

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