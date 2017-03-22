Исследование: молодые европейцы выбирают Евросоюз

Результаты социсследования в шести странах ЕС показали, что европейская молодежь высоко ценит плоды интеграции. Существенно разнится, однако, отношение к проблеме беженцев.

Запредельный уровень бюджетной задолженности. Brexit. Миллиарды для Греции. Миграционный кризис. Европейский Союз в год своего 60-летия переживает не лучшие времена. В странах ЕС растет влияние популистов. В Австрии один из них чуть не стал президентом, в Нидерландах — занял второе место на парламентских выборах, во Франции имеет реальные шансы стать главой государства. В некоторых странах Восточной Европы евроскептики уже у власти — в Венгрии и в Польше. Да и из Праги и Братиславы звучат антиевропейские лозунги.

Полным контрастом такому неприглядному портрету Евросоюза выглядят опубликованные во вторник, 21 марта, результаты соцопроса молодых европейцев, который проводили немецкий фонд имени Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung) и Варшавский институт публичной политики (ISP) в шести странах ЕС: Германии, Австрии, а также государствах Вышеградской группы — Венгрии, Словакии, Польше и Чехии.

За что молодежь ценит ЕС

Оказалось, что подавляющее большинство молодежи в возрасте от 15 до 24 лет — убежденные сторонники европейской интеграции. В среднем 77% тех, за кем будущее перечисленных шести стран, считают, что членство в ЕС — это хорошо. Ни в одной из этих стран доля скептиков не превышает 30% (Словакия), а в Германии составляет всего 13%. При этом, однако, только незначительно меньшинство опрошенных (в среднем 17%) полностью удовлетворены состоянием дел в ЕС и не видят необходимости что-либо менять, проводить реформы.

Ценят же Европейский Союз молодые жители шести стран за то, что он, по их мнению, гарантирует мир на континенте. Это главное преимущество ЕС, заявили 78%. 66% отметили, что благодаря европейской интеграции они имеют возможность жить и работать в любой из стран ЕС, 62% — получать высшее образование в любом европейском ВУЗе. Прозрачность внутренних границ важна только для 53% опрошенных, финансовая помощь менее развитым членам ЕС — для 45%.

Социологи, проводившие опрос, считают, что сравнительно невысокий рейтинг прозрачности границ свидетельствует о том, что для молодых европейцев это настолько само собой разумеющаяся вещь, что иного они себе просто представить не могут. А вот низкая доля сторонников финансовых трансфертов — особенно в Чехии (37%) и Словакии (39%) — авторов исследования тревожит, поскольку в последние годы сами эти две страны получали существенные дотации из бюджета ЕС.

Терроризм — главная проблема

Главной проблемой Европейского Союза и в двух центральноевропейских странах, и в Вышеградской группе респонденты назвали исламский фундаментализм и терроризм (74% в среднем). На этом, однако, общность молодых европейцев исчерпывается.

Экологически сознательные немцы почти столь же острой проблемой, как угрозу терроризма, считают загрязнение окружающей среды и потепление климата, приводящее к природным катаклизмам. У молодых словаков и венгров другие заботы. Их куда больше, чем сверстников из Германии и Австрии, волнуют проблемы трудоустройства и риск безработицы. Но еще больше расхождений в ответах на вопросы, касающиеся отношения к беженцам и мигрантам.

Отношение к мигрантам разное

В странах Вышеградской группы преобладают негативные представления о мигрантах. Будь то Польша (58%), Словакия (73%), Чехия (65%) или Венгрия (78%), явное большинство в этих странах не считает, что приток мигрантов содействует их экономическому росту.

Как ни парадоксально, единственная страна, в которой преобладает (42% против 40%) такое мнение, — это Германия, принимающая у себя — причем с большим отрывом — самое большое число беженцев. Примерно такое же соотношение в Германии по вопросу о том, что мигранты нужны стране для решения ее демографических проблем и стабилизации пенсионной системы.

Примечательно также, что даже при столь высоком числе мигрантов в Германии 58% опрошенных молодых немцев не видят в них угрозы для общественной безопасности в стране. В восточноевропейских же государствах, где иностранцев вообще мало, их почему-то боятся: в Польше и Чехии — по 60% респондентов, в Словакии — 68%, в Венгрии — 70%. В отличие от Германии, большинство в этих странах также считает, что мигранты представляют собой обузу для их систем социального обеспечения.

При этом именно в Германии больше всего молодых людей (72%), которые имеют опыт общения с мигрантами на работе, в школе или по соседству. А те, которые имеют, отмечают социологи, настроены по отношению к мигрантам значительно лучше тех, которые чужестранцев никогда в глаза не видели.

Значительное большинство немцев и австрийцев (73% и 61%) считают, что их страны должны, как того требуют международные соглашения, предоставлять убежище по политическим мотивам и беженцам из горячих точек. Столь же значительное большинство молодежи в Вышеградской четверке (70-75%) придерживаются противоположной точки зрения.

О демократии и правах человека

Немецких и польских социологов такие результаты опроса не обрадовали, как и амбивалентное отношение молодых жителей шести стран ЕС к правам человека и гражданским свободам.

За демократию ратуют подавляющее большинство опрошенных, им не безразлично, следует ли правительство принципам демократии или нет. Но в то же самое время значительная доля респондентов согласны с тезисом, что во имя защиты общества от угрозы терроризма допустимы ограничения прав и свобод человека.

В Чехии такую точку зрения разделяют 47% (против 37%), в Венгрии 51% (против 30%), в Словакии — 39% "за" и 39% "против". В Польше (43% и 40%), Австрии (48% и 35%) и Германии (46% и 35%) все-таки преобладает мнение, что жертвовать правами и свободами человека недопустимо ни в коем случае.