Исчезнут из продажи? Еврокомиссия одобрила запрет ряда одноразовых пластиковых изделий

Брюссель одобрил запрет ряда одноразовых продуктов из пластика: столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков и ватных палочек. Их запрет позволит значительно сократить наносимый окружающей среде ущерб.

В частности, запрет коснется одноразовой посуды, столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков, ватных палочек и пластиковых креплений для воздушных шаров. Их заменят более экологически чистые альтернативы. Использование одноразовых пластиковых пакетов и упаковок, которые предлагают супермаркеты, также планируется существенно ограничить.

Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил значимость проблемы пластикового мусора. Так, на изделия из пластика приходится более 80 процентов мусора в мировом океане, говорится в документе. По словам Тиммерманса, европейцам "необходимо сообща решать эту проблему".

По мнению Еврокомиссии, предлагаемые меры положительно отразятся на состоянии окружающей среды. В частности, ожидается снижение выбросов углекислого газа в атмосферу на 3.4 млн тонн. Кроме того, предложения позволят избежать ущерба окружающей среде, объем которого до 2030 года может составить 22 млрд евро.