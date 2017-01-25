Инновационные предприятия Прибалтики получат поддержку в 18 млн евро

Европейский инвестиционный фонд (EIF) и UniCredit Leasing подписали договор поручительства InnovFin VKE, благодаря которому будет расширена доступность финансирования эстонских, латвийских и литовских инновационных предприятий малого и среднего размеров.

Основа для договора поручительства — инициатива ЕС InnovFin для финансирования развития малого предпринимательства. Ее также поддерживает фонд стратегических инвестиций — часть Европейской программы инвестиций.

”Малые предприятия играют важную роль при создании рабочих мест и в экономическом росте как в Прибалтике, так и в Европе в целом. Поэтому крайне необходимо создать для них новые возможности финансирования, чтобы они могли расширяться и обеспечивать людей работой. Я рад, что благодаря Европейской программе инвестиций малые и средние предприятия Прибалтики смогут воспользоваться кредитным и лизинговым финансированием на условиях, которые для них иными способами не были бы недоступны”, — сказал вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен, ответственный за вопросы занятости, экономического роста, инвестиций и конкурентоспособности.

Договор позволит UniCredit Leasing профинансировать инновационные малые предприятия Эстонии, Латвии и Литвы в течение двух лет суммой в размере 18 миллионов евро на льготных условиях.