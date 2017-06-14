Хорошие новости: с 15 июня в Евросоюзе отменяется плата за роуминг

Начиная с 15 июня 2017 в Евросоюзе перестанет взиматься плата за роуминг, сообщает Еврокомиссия.

”Сущность Евросоюза характеризует единение людей и облегчение их жизни. Отмена платы за роуминг — настоящая история успеха для Европы”, — отмечают в своем общем заявлении председатель Европарламента Антонио Таяни, премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По их словам, ЕС удалось найти баланс между отменой платы за роуминг и необходимостью поддерживать пакеты мобильной связи каждой страны конкурентоспособными. У операторов было два года, чтобы подготовиться к отмене платы за роуминг.

”Европарламент и совет согласились с нашим предложением отменить плату за роуминг для путешествующих по ЕС. Для того, чтобы потребители смогли бы пользоваться мобильными услугами в полном объеме, нам следует им предоставить низкие цены во всей Европе. Иначе это было бы неприемлемо для европейских потребителей”, — отметил еврокомиссар по цифровому рынку Андрус Ансип.

Новая система основана на принципе места жительства или т.н. постоянных связей. Это означает, что, путешествуя по другим странам-членам ЕС, потребители могут пользоваться своей SIM-картой на тех же условиях, что и на родине. Постоянные связи со страной есть, например, у работающих и живущих за границей людей, но часто приезжающих в свою родную страну, а также у студентов по обмену Erasmus.