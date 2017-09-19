Хакеры, трепещите: планируется создать Европейский департамент кибербезопасности

Еврокомиссия представила меры по созданию современных средств для отражения учащающихся кибератак. Среди прочего предлагается создать Европейский департамент кибербезопасности и запустить программу сертифицирования кибербезопасности Европы.

По словам вице-президента ЕК Андруса Ансипа, ни одна страна не может в одиночку справиться с проблемами кибербезопасности. Цель проекта — улучшить сотрудничество, чтобы государства-члены ЕС могли объединять свои силы.

Европейский департамент кибербезопасности предлагается создать на основе уже имеющегося Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности (ENISA). Департамент должен помочь странам ЕС предотвращать кибератаки и реагировать на них

Каждый год будут организовываться общеевропейские учения по кибербезопасности, будут созданы центры обмена и анализа информации. Департамент поможет внедрить директиву по сетевой и информационной безопасности, которая обяжет учреждения ЕС сообщать о серьезных инцидентах.

Также он поможет с установкой и внедрением системы сертифицирования в Европе, чтобы гарантировать безопасность предлагаемых товаров и услуг с точки зрения кибербезопасности. Сертификаты кибербезопасности, подобно пищевой маркировке ЕС, будут указывать надежность и безопасность устройств. Это также уменьшит административные расходы и нагрузку предприятий.

Кроме того планируется создать Европейский центр исследований и компетентности кибербезопасности, а также оперативную программу действий для общей и быстрой реакции на кибератаки.

ЕК предлагает также усилить меры по предотвращению кибератак, целью которых является борьба с мошенничеством и фальсификацией неденежных средств оплаты, в том числе сделки с виртуальной валютой.