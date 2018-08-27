27.08.2018, 09:10

Greenpeace раскритиковал Меркель за торможение политики ЕС по климату

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Deutsche Welle
EST
Merkel Valitsushoones (24.08)
Angela Merkel Foto: Priit Mürk

Greenpeace жестко раскритиковал климатическую политику Ангелы Меркель. "Вместо того, чтобы взять на себя лидерство по защите климата в Европе, отказаться от использования угля и двигателей внутреннего сгорания, она намерена заблокировать климатически цели на уровне ЕС", — заявили в организации в воскресенье, 26 августа.

Сейчас Меркель стала крупнейшей причиной торможения климатической политики Евросоюза, добавили в Greenpeace. Экологам не понравилось заявление канцлера, сделанное в воскресенье в интервью телеканалу ARD.

Канцлер высказалась против амбициозных планов Еврокомиссии по защите климата. "Я не считаю целесообразным постоянно ставить новые цели, Германии необходимо сначала достичь уже поставленных целей", — отметила Меркель.

Ранее в Еврокомиссии предложили членам Евросоюза снизить выбросы парниковых газов на 45 процентов вместо запланированных ранее 40 к 2030 году по сравнению с 1990 годом. В настоящий момент Германия достигла уровня в 28 процентов. К 2050 году страна, согласно плану по защите климата, должна свести к абсолютному минимуму выброс парниковых газов.

Лето 2018 года стало рекордно жарким не только в Европе, но и во многих регионах мира. Ученые международного объединения World Weather Attribution заявили, что это является следствием глобального потепления, а в будущем экстремальные погодные явления будут повторяться все чаще.

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