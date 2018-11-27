Граждане ЕС встревожены из-за возможного вмешательства в выборы в Европарламент

”Исследования показывают, что лжеинформация всерьез досаждает. Позитивным же является то, что все больше граждан относится к предлагаемой им информации критически, прекрасно осведомлены и темных силах, чья цель — четко контролировать, что они читают и думают, за кого голосуют. Для европейской демократии с точки зрения легитимности — крайне важно, чтобы граждане использовали бы свое право голоса”, — сказал вице-президент ЕК Франс Тиммерманс.

Если в 2014 году на выборах в Европарламент участвовали 42% европейцев, то из новейшего исследования следует, что привело бы больше граждан к избирательным ящикам. В Эстонии 34% опрошенных (в среднем по ЕС — 43%) желали бы получить больше информации о ЕС и о том, как он воздействует на их повседневную жизнь. 23% (31 — по ЕС) считают, что среди кандидатов должно быть больше молодежи.

Исследование проблем, связанных с выборами, показало, что больше всего тревог европейцам доставляет возможное воздействие на ход выборов. 45% эстоноземельцев (55% — по ЕС) беспокоятся, что их голоса могут купить или продать. 42% (61%) опасаются возможных кибератак в ходе выборов. 38% эстоноземельцев предполагают, что итогом выборов могут манипулировать.