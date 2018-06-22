22.06.2018, 08:10

Граждане ЕС смогут остаться в Британии, ответив на "три простых вопроса"

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bbcrussian.com
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BRITAIN-ROYAL-TROOPING
BRITAIN-ROYAL-TROOPINGFoto: DANIEL LEAL-OLIVAS, AFP

Граждане стран ЕС, которые проживают в Британии и желают остаться там после "брексита", должны будут ответить на три простых вопроса, заявил британский министр внутренних дел Саджид Джавид.

Выступая на заседании комитета Палаты лордов, министр сообщил, что у таких людей будут спрашивать удостоверение личности, задавать вопрос о наличии судимостей в прошлом и просить представить доказательства то, что они фактически проживают на территории Британии.

Ответы будут сравнивать с информацией, имеющейся в государственных базах данных, после чего решение будет приниматься "очень быстро", заверил глава МВД.

Эта процедура будет осуществляться через интернет и с помощью специального приложения для смартфона. Ожидается, что большая часть обращений будет рассмотрена в течение двух недель или даже еще быстрее.

Как заверил министр, по умолчанию статус проживания будет толковаться в пользу подающего заявления. Отказывать будут только тем, у кого для этого есть "очень весомая причина".

В заявлении министерства внутренних дел уточняется, что проверка на наличие судимостей относится только к совершению серьезных преступлений, а не правонарушений вроде штрафов за неправильную парковку.

Процедура обойдется бюджету в общей сложности в 170 млн фунтов и будет носить обязательный характере для всех граждан ЕС, проживающих в Британии. Правительство ожидает, что будет подано порядка 3,5 млн заявлений.

Получить вид на жительство смогут граждане ЕС и члены их семей, которые к концу 2020 года будут постоянно проживать в Британии в течение пяти последних лет. Это значит, что они смогут остаться жить и работать в стране на неограниченное время.

Те, кто прибудет в страну до 31 декабря 2020 года, но к этому времени не будет обладать стажем проживания в пять лет, смогут подать заявление о предоставлении временного разрешения на пятилетний срок, после чего они смогут также претендовать на постоянное проживание.

Процедура будет распространяться на граждан всех стран ЕС, а также не входящих в союз Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.

Подача заявления будет стоить 65 фунтов для взрослых и 32,5 фунта для детей. Те, кто уже имеют вид на жительство, не должны платить ничего.

Власти надеются приступить к испытанию системы уже через несколько недель, а с осени начнется регистрация заявителей.

Как сказал министр внутренних дел, система должна полностью войти в строй к началу будущего года, и он желал бы избежать резкого всплеска заявок к моменту официального выхода Британии из ЕС в марте 2019 года.

Однако процедура будет действовать в течение по меньшей мере двух лет после выхода из ЕС — вероятно, до июня 2021 года.

"Невероятно сложный проект"

Дэнни Шо, корреспондент Би-би-си по внутренней политике

Министерство внутренних дел приступает к крайне сложному проекту, на которое отводится крайне короткое время.

Официальные лица, отвечая на подобную критику, замечают, что паспортное управление уже сейчас успешно справляется с выдачей миллионов паспортов в год.

Однако, в отличие от биометрической паспортной системы, процедура регистрации граждан ЕС будет создаваться с нуля. Для сотен тысяч европейцев, которые имеют работу в Британии и привыкли к цифровым методам обработки информации, проблем, возможно, не возникнет.

Но заявители, которые надеются привезти в страну родственников, или которые не умеют обращаться с компьютерами, или не имеют постоянной работы в Британии, могут столкнуться с неразрешимыми проблемами.

Выступая в парламенте, министр внутренних дел отметил, что в некоторых странах ЕС, например, Франции и Испании, власти не предпринимают аналогичных мер по защите прав проживающих там британских граждан.

По официальным данным, в странах ЕС проживает сейчас в общей сложности около 900 тысяч граждан Соединенного Королевства.

В ходе переговоров об условиях выхода Британии из ЕС была достигнута договоренность о гарантиях пребывания их на территории стран ЕС.

Однако эта договоренность должна быть ратифицирована Европейским парламентом и согласована на национальном уровне каждой из стран Евросоюза.

Британское правительство рассчитывает, что британцам, проживающим в странах ЕС, будут предоставляться те же права, что и европейским гражданам, проживающим в Британии, но конкретные меры по реализации этого плана будут осуществляться отдельными странами.

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