ГРАФИК: По развитию цифровой сферы Эстония занимает девятое место в ЕС

В пятницу Европейская комиссия обнародовала результаты индекса цифровой экономики и общества (DESI) за 2018 год, который показывает, что ЕС становится все более дигитальным, но предпринимаемые шаги пока недостаточны для достижения одного уровня с мировыми лидерами и сведения на нет различий между странами-участницами, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.
Согласно индексу, Эстония находится в цифровой сфере на девятом месте по ЕС.
"Продвижение незначительное, но, несмотря на это, в дигитальной сфере мы движемся в верном направлении. ЕС в целом достиг успеха, но этого недостаточно. Другие страны и регионы развивались быстрее. В связи с этим нам следует увеличить инвестиции в дигитальную сферу и как можно быстрее довести до конца процесс формирования единого цифрового рынка”, — отметил вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип, отвечающий за единый цифровой рынок.
Самые лучшие результаты в этом году показали Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды, далее следуют Люксембург, Ирландия, Объединённое Королевство, Бельгия и Эстония. За последние четыре года больше всех продвинулись Ирландия, Кипр и Испания.