ГРАФИК: По развитию цифровой сферы Эстония занимает девятое место в ЕС

Занимающая девятое место Эстония относится к странам с хорошим уровнем развития сферы, но, несмотря на некоторые предпринятые шаги, можно сказать, что их темп в этом году был более медленным, чем в среднем по Европе. Следует отметить, что, как и ранее, Эстония является в ЕС лидером по дигитальным услугам публичного сектора. Эстонцы умело пользуются цифровыми технологиями и активно потребляют всевозможные интернет-услуги. Основной задачей эстонской экономики по-прежнему является дигитализация предпринимательства.

Индекс обнародуется ежегодно и призван отразить успехи стран-участниц ЕС на пути к дигитальной экономике и обществу. Индекс позволяет странам выявить наиболее нуждающиеся в инвестициях и развитии области. В этом году наряду с самим индексом впервые был обнародован и более детальный анализ, дающий обзор успехов и политики сферы в каждой стране.

В рамках стратегии единого цифрового рынка Еврокомиссия представила 29 законодательных предложений и призвала Европарламент и страны-участницы принять их к концу 2018 года.