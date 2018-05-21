21.05.2018, 12:01

ГРАФИК: По развитию цифровой сферы Эстония занимает девятое место в ЕС

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Andrus Ansip esinemas
Foto: Andres Putting

В пятницу Европейская комиссия обнародовала результаты индекса цифровой экономики и общества (DESI) за 2018 год, который показывает, что ЕС становится все более дигитальным, но предпринимаемые шаги пока недостаточны для достижения одного уровня с мировыми лидерами и сведения на нет различий между странами-участницами, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Согласно индексу, Эстония находится в цифровой сфере на девятом месте по ЕС.

"Продвижение незначительное, но, несмотря на это, в дигитальной сфере мы движемся в верном направлении. ЕС в целом достиг успеха, но этого недостаточно. Другие страны и регионы развивались быстрее. В связи с этим нам следует увеличить инвестиции в дигитальную сферу и как можно быстрее довести до конца процесс формирования единого цифрового рынка”, — отметил вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип, отвечающий за единый цифровой рынок.

Самые лучшие результаты в этом году показали Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды, далее следуют Люксембург, Ирландия, Объединённое Королевство, Бельгия и Эстония. За последние четыре года больше всех продвинулись Ирландия, Кипр и Испания.

Euroopa Komisjon

Занимающая девятое место Эстония относится к странам с хорошим уровнем развития сферы, но, несмотря на некоторые предпринятые шаги, можно сказать, что их темп в этом году был более медленным, чем в среднем по Европе. Следует отметить, что, как и ранее, Эстония является в ЕС лидером по дигитальным услугам публичного сектора. Эстонцы умело пользуются цифровыми технологиями и активно потребляют всевозможные интернет-услуги. Основной задачей эстонской экономики по-прежнему является дигитализация предпринимательства.

Индекс обнародуется ежегодно и призван отразить успехи стран-участниц ЕС на пути к дигитальной экономике и обществу. Индекс позволяет странам выявить наиболее нуждающиеся в инвестициях и развитии области. В этом году наряду с самим индексом впервые был обнародован и более детальный анализ, дающий обзор успехов и политики сферы в каждой стране.

ТОП

В рамках стратегии единого цифрового рынка Еврокомиссия представила 29 законодательных предложений и призвала Европарламент и страны-участницы принять их к концу 2018 года.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: Налоговая задержала мужчину, у которого были обнаружены крупные партии наркотиков

21.05.2018
В конце апреля сотрудники Налогово-таможенного департамента задержали в Таллинне Яанека, у которого обнаружили более 1,5 кг амфетамина, около 500 г кокаина и 70 г экстази.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ГРАФИК: По развитию цифровой сферы Эстония занимает девятое место в ЕС

21.05.2018
В пятницу Европейская комиссия обнародовала результаты индекса цифровой экономики и общества (DESI) за 2018 год, который показывает, что ЕС становится все более дигитальным, но предпринимаемые шаги пока недостаточны для достижения одного уровня с мировыми лидерами и сведения на нет различий между странами-участницами, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-20% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSB/02
189,- €
151,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €


Министр обороны Луйк: для НАТО важна скорость реагирования

21.05.2018
Во время своего выступления на международном форуме по вопросам безопасности GLOBSEC 2018 в Братиславе министр обороны Юри Луйк сказал, что НАТО способна обеспечить эффективное сдерживание на восточном фланге альянса. По словам министра обороны, это возможно только при тесном сотрудничестве Европы и США.
Подробнее


Не показывайте это видео королеве! В Сети появилась откровенная реклама с Меган Маркл

20.05.2018
Вчера в Лондоне состоялась свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл, которая теперь носит титул герцогини Сассекской. Не секрет, что до знакомства с принцем Меган жила жизнью обычной голливудской актрисы, а недавно в Сети всплыла реклама, которую Елизавета II точно не хотела бы видеть, пишет Mirror.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Древний греческий город выставлен на продажу

21.05.2018
Античный город Баргилия, который сейчас находится на территории Турции (местные называют его Богазичи), выставлен на продажу. Купить древнее поселение с ценнейшими руинами можно за € 7 млн. Таким необычным способом местные власти надеются защитить его от разрушения.
Подробнее