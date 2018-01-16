ГРАФИК: ЕС обходится гражданину Эстонии в 45 центов в день или пятую часть чашки кофе

Брюссель начал 2018 год с простого заявления: членство в ЕС имеет большую ценность, поскольку обходится гражданам дешевле, чем чашка кофе в день. Издание Politico решило проверить эту теорию.

Несмотря на то, что граждане разных стран вносят в ЕС разный вклад, это действительно обходится им в менее чем одну чашку кофе в день, а в большинстве — менее чем десятую часть чашки кофе.

It's time to sort the myth from the reality: for less than one cup of coffee a day, every EU citizen benefits from #EUbudget. pic.twitter.com/8XC93CP9bd— European Commission (@EU_Commission) January 7, 2018

”Кофе-индекс ЕС” рассчитывается на основании статистики ЕС о выплатах ЕС (без учета того, сколько государство получает обратно) и стоимости чашки кофе с молоком в соответствующей стране.

По данным Евробарометра, Евросоюз обходится гражданину нашей страны Эстонии в 45 центов в день.

Таким образом, Эстония находится в рейтинге на 18 месте. За деньги, которые эстонец в день платит ЕС, можно купить пятую часть чашки кофе.