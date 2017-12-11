Глава МИД ФРГ поддержал идею создания Соединенных Штатов Европы

Зигмар Габриэль одобрил предложение главы СДПГ Мартина Шульца углубить интеграцию внутри ЕС. Ранее идею подвергли критике в блоке ХДС/ХСС — возможном партнере социал-демократов по правительству.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль поддержал предложение лидера Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца создать Соединенные Штаты Европы. "Политиков часто критикуют за отсутствие представлений о будущем. Теперь у кого-то — а именно у Мартина Шульца — есть идея о том, как Европа должна развиваться в дальнейшем, и вот все сразу накинулись на него", — заявил Габриэль в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD вечером 10 декабря.

вропа должна защищать интересы своих граждан в мире, так как в одиночку странам с этим не справиться, отметил глава германской дипломатии. Мир меняется, а Европа становится все меньше, поэтому "если мы не сплотимся, то у наших детей больше не будет голоса в мире", — продолжил министр.

Он также прокомментировал результаты опроса, проведенного институтом Emnid по заказу издания Bild am Sonntag, свидетельствующие о том, что 48 процентов немцев не поддерживают идею Шульца. "Если Вы спросите европейцев: "Вы считаете, что Европа должна быть в мире голосом в поддержку свободы и прав человека, добросовестной торговли, мира, разоружения, возрождения, борьбы с голодом?", то абсолютно ясно, что более 80-90 процентов ответят "да", — сказал Габриэль.

Критика со стороны возможных партнеров по "большой коалиции"

Глава социал-демократов Мартин Шульц на съезде СДПГ 7 декабря предложил до 2025 года преобразовать Евросоюз в Соединенные Штаты Европы. По мнению Шульца, у этого объединения, в отличие от ЕС, должна быть общая конституция. Делегаты съезда СДПГ после многочасовых дебатов высказались за предварительные переговоры с консервативным блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) о формировании правительства.

В рядах консерваторов прозвучала критика идеи Шульца. Так, председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер заявил, что видит в предложении "опасность для ЕС и для согласия между гражданами Европы". А глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер назвал идею главы СДПГ нереалистичной.