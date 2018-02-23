Глава Еврокомиссии: странам ЕС придется увеличить выплаты в бюджет сообщества после Brexit

Все без исключения страны Евросоюза будут вынуждены увеличить выплаты в бюджет сообщества после выхода Великобритании из состава этого объединения (Brexit). Соответствующее заявление сделал в пятницу председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по прибытии на неформальный саммит ЕС.

"Если мы не хотим сворачивать все программы ЕС, всем без исключения государствам придется платить больше", — сказал он.

Ранее в пятницу президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после Brexit недостаток средств в бюджете ЕС достигнет 20% от его нынешнего объема. При этом она не ответила, готова ли ее страна, которая пока получает из Брюсселя больше денег, чем выплачивает в бюджет ЕС, увеличить свой взнос.

Концепция формирования нового перспективного бюджетного плана ЕС на следующий семилетний период (2021-2027) станет главной темой нынешнего саммита. Дискуссия предстоит крайне напряженная, поскольку после Brexit многим государствам, которые ранее были чистыми получателями европейских денег, теперь придется вносить в бюджет больше, чем брать из него.