24.12.2017, 15:50

Германия исключила легализацию криптовалют в еврозоне

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РБК
EST
Германия исключила легализацию криптовалют в еврозоне
Foto: Scanpix/ Reuters

Официальная криптовалюта в Еврозоне исключена, а вложения в нее грозят потерями, заявил член совета директоров Бундесбанка Карл Людвиг Тиле. Об этом сообщает Finanzen.net

По словам члена совета директоров Бундесбанка, быстрый рост криптовалют таит в себе ”риск быстрых потерь”. ”Введение центральным банком обращения криптовалют, аналогичных существующим валютам, не стоит на повестке”, — заявил Тиле.

Он также назвал технологию блокчейн ”дорогой” и ”непригодной для платежей”. ”Наша валюта, евро, в основном основана на доверии. С доверием легко играть, но его сложно выиграть”, — подчеркнул Тиле.

В конце ноября The Wall Street Journal узнала о планах биржи NASDAQ начать торги биткоинами в начале 2018 года, а 18 декабря Чикагская товарная биржа запустила торги фьючерсами биткоинов. В то же время центральные банки большинства стран выступают против легализации биткоинов из-за рискованности данного суррогата валюты. К ним относится и Центробанк России. Однако российские власти тем не менее рассматривают перспективы налогообложения криптовалют.

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