В прошлом году было 110 попыток хакерских атак на серверы Еврокомиссии, узнала Financial Times. Из-за этого ЕС расширяет сотрудничество с НАТО по кибербезопасности.

В 2016 году количество кибератак на сервера Еврокомисии выросло на 20%, по сравнению с предыдущим годом, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

Всего было 110 попыток взлома серверов исполнительного органа ЕС. Последняя масштабная кибератака была предпринята в ноябре прошлого года, рассказал собеседник издания. Озабоченность Брюсселя также вызывает то, что ”Москва может вмешиваться в выборы во Франции и Германии” которые состоятся в этом году. Такое опасение возникло после того, как разведка США опубликовала доклад, в котором говорилось, что Россия ”вмешивалась в выборы” президента страны в 2016 году.

Высокопоставленные чиновники в беседе с газетой рассказали, что Брюссель усилил меры безопасности по хранению данных государств-членов ЕС. По словам источников издания, Еврокомиссия расширяет сотрудничество с НАТО по кибербезопасности и использует шифрование электронной почты.

”Ясно, что многие учреждения по всей Европе и в целом повсеместно являются объектами постоянного роста кибератак от различных субъектов. Эти угрозы являются постоянными, они агрессивны и становятся все более и более опасными и потенциально разрушительными”, — сказал в беседе с FT комиссар по безопасности ЕС Джулиан Кинг.

”Россия находится в центре внимания ЕС по вопросам безопасности”, пишет издание, однако в пресс-службе Еврокомисии отказались комментировать предполагаемый источник атаки.

Чиновник НАТО также отмечает увеличение атак на серверы организации. По его словам в 2015 году попыток взлома было 320. В прошлом году число атак хоть и не увеличилось, но они стали более сложными и настойчивыми.

О том, что Россия вмешивалась в президентские выборы неоднократно говорили власти США. Национальная разведка страны ”с высокой долей уверенности” считает, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в президентские выборы, следует из опубликованного доклада. Разведка ”с высокой долей уверенности” сообщает, что ГРУ использовала хакера Guccifer 2.0 и сайты DCLeaks.com и WikiLeaks, чтобы распространить украденные в ходе атак данные. Из-за действий России в конце декабря 2016 года США ввели санкции. Москва неоднократно отрицала вмешательство в выборы.

На прошлой неделе глава Федерального ведомства по охране Конституции (выполняет в Германии функции контрразведки) Ханс-Георг Маасен заявил, что за кибератакой на ОБСЕ в декабре 2016 года могла стоять группировка АРТ 28 (Fancy Bear). За ними, по мнению спецслужб, скрываются российские хакеры.