ФРГ придется резко увеличить взносы в ЕС из-за "Брекзита"

По оценкам комиссара ЕС по бюджету Эттингера, ежегодный взнос Германии вырастет на 3-3,5 млрд евро. Эти средства потребуется для латания дыр в расходах на охрану границ и борьбу с терроризмом.

Германии придется резко увеличить взносы в бюджет Евросоюза из-за "Брекзита" и новых задач, стоящих перед ЕС. Такое мнение выразил комиссар Евросоюза по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью газете Bild в пятницу, 16 февраля. По оценкам Эттингера, взнос ФРГ в бюджет ЕС придется увеличить как минимум на 3-3,5 млрд евро в год, чтобы закрыть расходы по таким статьям, как охрана внешних границ и борьба против терроризма.

Еврокомиссар отверг призывы положить конец "диктату экономии". "Наоборот, бюджетную дыру в размере от 12 до 14 млрд евро, которая образуется из-за "Брекзита", придется наполовину закрывать за счет сокращений в уже действующем бюджете", — указал он.

Консервативный Блок ХДС/ХСС и СДПГ, которые стремятся создать новое правительство ФРГ, в проекте коалиционного договора уже выразил готовность к увеличению взносов Германии в бюджет Евросоюза, не назвав, однако, каких-либо конкретных сумм. Главы государств и правительств стран ЕС 23 февраля впервые обсудят финансовое положение Евросоюза на ближайшее десятилетие и запланируют бюджет на период с 2012 по 2027 год.

Текущий бюджет ЕС на 2014 — 2020 годы составляет 963,5 млрд евро. Это равно примерно одному проценту ВВП Евросоюза. Примерно треть этих средств предусмотрена на поддержку сельского хозяйства и еще треть — на структурные реформы.