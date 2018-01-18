18.01.2018, 17:46
ФОТО: Керсти Кальюлайд обсудила с председателем Еврокомиссии будущее ЕС
Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
В ходе встречи обсуждались вопросы будущего ЕС, формирования следующего финансового периода, энергетической политики, восточного партнерства и проекты по развитию инфраструктуры.
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