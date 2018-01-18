18.01.2018, 17:46

ФОТО: Керсти Кальюлайд обсудила с председателем Еврокомиссии будущее ЕС

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rus.delfi.ee
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Kaljulaid ja Juncker
Kaljulaid ja JunckerFoto: Vabariigi Presidendi Kantselei

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

В ходе встречи обсуждались вопросы будущего ЕС, формирования следующего финансового периода, энергетической политики, восточного партнерства и проекты по развитию инфраструктуры.

Kaljulaid ja Juncker Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei
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