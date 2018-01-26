26.01.2018, 16:00

Финляндия будет продвигать отмену перехода на летнее время в ЕС

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rus.delfi.ee
EST
Interjöörimess 2015
Interjöörimess 2015Foto: Rauno Volmar

Решение об отмене перевода часов невозможно принять в финском парламенте, так как все страны ЕС подчиняются директиве ЕС. Поэтому Финляндия начнет продвигать идею отмены перехода на летнее время в Европарламенте, сообщает YLE.

Министерская комиссия по делам ЕС выяснит сначала позиции других стран ЕС и Европарламента по данному вопросу. Также планируется поторопить Еврокомиссию с подготовкой отчета о последствиях перехода на летнее время. Министерская комиссия подчеркивает, что в этом деле важно совместное продвижение всеми странами ЕС.

В ноябре в финском парламенте была рассмотрена гражданская инициатива об отмене перехода на летнее время, собравшая более 70 000 подписей. Инициативу пришлось отклонить, так как Финляндия подчиняется директиве ЕС и не вправе принимать самостоятельного решения по данному вопросу.

В ходе парламентского обсуждения инициативы финские депутаты пришли к выводу, что переход на летнее время следует отменить. Тогда министр транспорта и связи Анне Бернер пообещала заняться продвижением вопроса на уровне ЕС.

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