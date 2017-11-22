Евросоюз вводит новую систему пограничных правил Шенгенской зоны

Совет Евросоюза 20 ноября договорился об изменении пограничных правил Шенгенской зоны. Нововведения предполагают, что у граждан третьих стран при пересечении внешних границ Шенгена будут регистрироваться данные о въезде, выезде, а также об имевшихся отказах на въезд, передает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

Совет принял постановление о системе въезда и выезда из страны и постановление, меняющее шенгенские пограничные правила в отношении системы въезда и выезда из страны, сообщила пресс-служба совета.

"Сильный контроль на наших внешних границах крайне важен с точки зрения эффективной работы Шенгенской зоны. Система въезда и выезда из страны позволяет улучшить контроль над внешней границей, лучше выявлять превысивших срок пребывания лиц и усилить борьбу с терроризмом", — сказал глава МВД Эстонии Андрес Анвельт, комментируя решение.

В системе въезда-выезда (entry-exit) регулируются данные о въезде, выезде и запрете на въезд пересекающих внешние границы Шенгена граждан третьих стран.

Система позволяет:

- сократить задержки при проведении пограничного контроля и улучшить качество пограничного контроля, автоматически рассчитывая допустимый срок пребывания каждого пассажира;

- обеспечивать систематическую и надежную идентификацию превысивших срок пребывания лиц;

- повысить уровень внутренней безопасности и усилить борьбу с терроризмом, предоставив правоохранительным ведомствам доступ к данным о прошлых рейсах.

Для вступления постановления в силу Совет ЕС и Европейский парламент должны подписать его. Подписанный текст будет опубликован в официальном журнале ЕС, постановление вступит в силу 20 дней спустя.

Предположительно ИТ-агентство ЕС (eu-LISA) в сотрудничестве со странами-членами приступит к построению новой системы, которая заработает к 2020 году, отметила пресс-служба Совета ЕС.