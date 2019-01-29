Евросоюз упростит выдачу виз для коротких поездок в страны ЕС

"Во вторник переговорщики парламента и совета (министров ЕС — ИФ) достигли неофициального соглашения по новому визовому кодексу ЕС, который закрепляет процедуры и условия для предоставления виз гражданам более 100 стран, направляющимся в ЕС на короткий срок до 90 дней (пребывания — ИФ) в течение периода (действия визы — ИФ) 180 дней", — говорится в коммюнике ЕП.

В нем поясняется, что главной целью реформирования визового порядка является облегчение поездок законопослушных путешественников в туристических, коммерческих или профессиональных целях при одновременном противодействии незаконной миграции и содействии национальной безопасности стран ЕС.

Процедуры для законопослушных путешественников будут упрощены, и "будет прямая связь между визовой и миграционной политикой", отмечается в коммюнике.

Заявки на визы можно будет подавать в срок от шести (вместо трех в настоящее время) месяцев до 15 дней перед предусмотренной поездкой. Моряки смогут делать это за 9 месяцев до путешествия.

Общие расходы по визам вырастут от 60 до 80 евро с возможной скидкой для людей моложе 18 лет. Дети до шести лет, студенты и ученые по-прежнему будут освобождаться от оплаты виз, информирует Европарламент.

Предусматриваются дополнительные льготы для профессиональных артистов и спортсменов высокого класса, направляющихся в ЕС для гастролей или соревнований. Люди, совершающие частые поездки, смогут рассчитывать на многократные визы.