Евросоюз озабочен непрозрачным расходованием его денег для НПО
Европейская счетная палата, не называя конкретных организаций, раскритиковала критерии, которые используются Брюсселем при распределении средств для неправительственных организаций.
Европейская счетная палата, не называя конкретных организаций, раскритиковала критерии, которые используются Брюсселем при распределении средств для неправительственных организаций.
Европейская счетная палата раскритиковала непрозрачное расходование денег, выделяемых из бюджета ЕС на нужды неправительственных организаций (НПО). Еврокомиссия не располагает достаточно подробной информацией о том, как используются эти средства, особенно когда НПО перечисляют их своим партнерским организациям, отмечается в сообщении контрольного органа, опубликованном во вторник, 18 декабря.
Как следует из документа, в 2014-2017 годах Евросоюз выделил различным НПО, занимающимся вопросами охраны окружающей среды, решением различных социальных и культурных проблем, около 11,3 млрд евро, что составляет около 1,7 процента бюджета ЕС. Счетная палата не назвала ни конкретных организаций, ни оценочные суммы, которые, по ее мнению, были израсходованы непрозрачно. В то же время она подвергла критике критерии, используемые Еврокомиссией при распределении средств для НПО. Организации, претендующие на деньги из бюджета ЕС, не вправе получать коммерческую прибыль и должны финансироваться из частных источников. Однако под подобные критерии подпадают многие научно-исследовательские структуры, сетуют аудиторы.
"Налогоплательщики в ЕС должны быть уверены в том, что их деньги выплачивают тем учреждениям, деятельность которых определена должным образом", — отметила член Европейской счетной палаты Аннеми Туртелбом.
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