Евросоюз отметит 60-летие подписания Римских договоров серией мероприятий

В субботу, 25 марта, руководители Евросоюза встретятся в Риме, чтобы отметить 60 лет с подписания Римских договоров в 1957 году и обсудить будущее состоящего из 27 государств Евросоюза.

”За 60 лет фундаментальные ценности союза не изменились: мир, свобода, толерантность, солидарность и принципы правового государства связывают и объединяют нас. Мы не должны считать эти ценности само собой разумеющимися и должны постоянно за них бороться”, — сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Руководители ЕС планируют на встрече принять Римскую декларацию, в которой будут приведены предыдущие достижения и текущие вызовы, а также обещание работать во имя единства 27 государств-членов ЕС и больше делать для благополучия граждан.

Затем будет обсуждено будущее Евросоюза на основе опубликованной Еврокомиссией белой книги о будущем Европы. В белой книге представлены пять сценариев того, каким может стать ЕС к 2025 году.

После встречи в Риме ЕК представит серию документов для обсуждения на такие важные темы, как развитие европейских социальных аспектов, укрепление экономического и валютного союза, контроль над глобализацией, будущее европейских безопасности и финансов.

Также ЕК вместо с Европарламентом и странами ЕС организует открытые дискуссии и онлайн-консультации, чтобы граждане ЕС могли выразить свое мнение на тему будущего Европы.