Евросоюз на полгода продлил санкции против граждан России и Украины

Руководство Евросоюза вновь продлило действие антироссийских санкций: ограничительные меры, включающие заморозку активов и запрет на въезд в страны содружества, были пролонгированы на шесть месяцев — до 15 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

"Совет продлит на шесть месяцев действие индивидуальных санкций в отношении физических и юридических лиц РФ и Украины, ответственных за дестабилизацию ситуации на Украине", — говорится в документе, который вступит в силу 14 марта после публикации в официальном журнале ЕС.

Всего в санкционный список включены 150 физических лиц, среди них — представители властей РФ, российские политики, бизнесмены, силовики, а также руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В черный список также были внесены 37 организаций, все они — различные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать отношения. Всем, кто находится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы, в случае обнаружения в европейских банках, подлежат замораживанию.

В новой редакции санкционного списка отсутствуют погибшие полевой командир батальона "Спарта" Арсен Павлов, более известный под прозвищем Моторола, и бывший глава правительства ЛНР Геннадий Цыпкалов.

В то же время в черном списке по-прежнему значится Михаил Толстых, известный под прозвищем Гиви. Командовавший батальоном "Сомали" Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете в подконтрольном властям ДНР городе Макеевка.

Черный список для России и Украины — один из трех независимых пакетов санкций ЕС. До конца июля действуют секторальные экономические ограничения, которые продлеваются каждые полгода. До 23 июня действуют торговые и визовые штрафные меры в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС о непризнании воссоединения полуострова с Россией, которые продлеваются на ежегодной основе, напоминает ТАСС.

Евросоюз и США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма к России в результате стремительно организованного референдума. В дальнейшем индивидуальные санкции переросли в секторальные на фоне обвинений Запада в поддержке Россией сепаратистов ДНР и ЛНР, контролирующих районы двух областей Украины.

Представители ЕС и США неоднократно заявляли, что снятие санкций возможно лишь при выполнении минских соглашений — перечня мер, исполнение которых должно привести к мирному урегулированию украинского конфликта. 15 сентября ЕС в очередной раз продлил действие ограничений до марта 2017 года.