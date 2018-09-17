Европейский центральный банк представил новые банкноты в 100 и 200 евро

Речь идет об обновленных купюрах второго поколения серии "Европа" с улучшенной защитой от подделок. Их презентацию провел член правления ЕЦБ Ив Мерш. Он, в частности, анонсировал использование при печати специальной голограммы со знаком €. Кроме того на серебристой полоске справа от номинала будут размещены изображение мифологической Европы, а также архитектурный мотив.

Само обозначение номинала в левом нижнем углу приобрело изумрудный оттенок, причем, в отличие от других купюр серии, при увеличении можно будет также увидеть вписанные в него знаки €.

Изменится и размер купюр - теперь они будут той же высоты, что и банкноты в 50 евро. Это делается для удобства использования их в банкоматах. Длина при этом останется прежней.

С 2013 года ЕЦБ уже заменил банкноты в 5, 10, 20 и 50 евро. Купюру в 500 евро ранее было решено вывести из оборота, так как она часто используется в преступных схемах.