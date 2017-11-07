Европейская столица инноваций 2017: Таллинн получил второе место и 100 000 евро

Еврокомиссия присвоила Парижу титул Европейской столицы инноваций 2017 (iCapital) и премию в шесть миллионов евро. Второе и третье место заняли Таллинн и Тель-Авив, каждый из городов удостоился премии в 100 000 евро.

Титул Европейской столицы инноваций (iCapital), который финансируется в рамках программы ЕС ”Горизонт 2020”, был присвоен столице Франции за использование инновационной и всеобъемлющей стратегии. Премия конкурса направлена на улучшение деятельности в сфере инноваций.

За последние десять лет Париж построил бизнес-инкубаторов на площади более 100 000 кв. м. На сегодняшний день там действует наикрупнейший стартап-городок в мире. Также 5% бюджета города отведено финансированию проектов, которые планируют и внедряют жители города.

Таллинн получил признание за смелые решения опробовать всевозможные инновационные технологические решения. Город поддерживал беспилотные автомобили, роботов-курьеров и совместные поездки на такси. Также в Таллинне внедрена система э-резидентсва, которая позволяет местным жителям и предприятиям тесно сотрудничать с иностранными фирмами.

Тель-Авив же воплотил в жизнь проект Smart City Urban Lab, цель которого — объединить инновационные стартапы и ведущие технологические предприятия, а также улучшить использование инноваций в решении проблем города.

Всего в этом году в конкурсе участвовали 32 города из 17 европейских стран.