14.09.2018, 17:50

Европейская комиссия представила предложения по компромиссу в миграционном вопросе

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rus.delfi.ee
EST
Olukord Harkus
Foto: Andres Putting

Как Delfi уже писал ранее, в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил перед Европарламентом с отчетом по ситуации в ЕС в 2018 году.

Была затронута и тема миграции и пограничного контроля. ”Мы не можем, ссорясь друг с другом, бросаться на поиски новых решений каждый раз, когда прибывает очередное судно. Временной солидарности мало. Нам нужна постоянная солидарность — отныне и навсегда”, — заявил Юнкер.

Юнкер представил предложения по усилению пограничного и миграционного надзора и оптимизации работы Европейского департамента по вопросам убежища для того, чтобы страны-участницы были всегда уверены во всеобъемлющей и оперативной поддержке со стороны ЕС. Также комиссия намерена сделать более эффективным порядок высылки беженцев, осовременить политику высылки и продвинуть законную миграцию.

Предложение включает в себя создание к 2020 году состоящего из 10 000 оперативных работников постоянного корпуса пограничного и прибрежного надзора, наделение работников корпуса исполнительными полномочиями, оказание помощи странам-участницам в связанных с высылкой беженцев процессах, усиление сотрудничества с третьими странам и увеличение бюджета следующего периода до 11,3 млрд евро.

Также предлагается сделать более эффективным процесс высылки. К примеру, ввести новую систему, по которой в отношении человека, которому отказали в предоставлении убежища, незамедлительно бы применялся облегченный порядок высылки.

Наряду с этим следует поощрять добровольное возвращение и создать больше возможностей для легальной миграции.

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