Европарламент проголосовал за безвизовый режим для украинцев

Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг проголосовали за проект закона, предоставляющего право украинцам на безвизовый въезд в страны ЕС для краткосрочного пребывания.

Текст этого документа ранее был согласован в неформальном порядке с Советом ЕС. Ожидается, что новый закон вступит в силу в начале июня.

Состоявшееся голосование означает, что украинские обладатели биометрических паспортов смогут посещать страны ЕС на срок до 90 дней за полгода с туристическими, профессиональными или иными целями, но при этом они не имеют права на работу в Евросоюзе.

Прежде чем принять такое решение, институты ЕС модернизировали механизм приостановки безвизового режима, чтобы иметь возможность его облегченного запуска при необходимости.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил: "Только что поступила новость, что 521 голос в Европейском парламенте "За" безвизовый режим с Украиной. Я поздравляю всех, кто к этому приложил максимум усилий! И я поздравляю тебя, Украинский народ, я поздравляю тебя Украина".