Европарламент одобрил договор о свободной торговле с Японией

Европейский парламент в среду, 12 декабря, одобрил Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Японией, оно вступит в силу 1 февраля 2019 года. Японский парламент уже ранее ратифицировал этот документ, который был подписан лидерами Японии и ЕС в июле этого года.

Договор, готовившийся с 2013 года, призван упразднить практически все таможенные пошлины и прочие торговые барьеры для повышения темпов экономического роста и создания новых рабочих мест. Так, он отменяет для европейских производителей продовольственных товаров таможенные пошлины на ввоз в Японию переработанной свинины, а также определенных сортов сыра и вина. В Евросоюзе отмечают, что это сулит огромную выгоду европейским фермерам.

Японская сторона в свою очередь заинтересована прежде всего в снижении пошлин на промышленные товары, в особенности автомобили. В настоящий момент японские легковые автомобили облагаются в ЕС пошлинами в размере 10 процентов, а грузовые — от 10 до 22 процентов.