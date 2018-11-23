"Европа уже внесла свой вклад". Хиллари Клинтон призвала ЕС ограничить иммиграцию

Масштабный приток беженцев вызвал негодование избирателей и стал одной из причин избрания Дональда Трампа на пост президента США, а также решения о выходе Великобритании из состава ЕС, уверена Клинтон. Иммигрантов использовали в качестве средства для достижения политических целей и как символ ошибочной политики правительств, подчеркнула бывший госсекретарь США.

"Европа уже внесла свой вклад"

"Я восхищаюсь очень благородными и гуманными принципами, которыми руководствуются, прежде всего, такие лидеры, как (канцлер ФРГ. — Ред.) Ангела Меркель (Angela Merkel), но думаю, что следует сказать — Европа уже внесла свой вклад", — отметила далее экс-госсекретарь США.

По ее словам, европейцы должны однозначно заявить, что они не в состоянии продолжать предоставление убежища. Если мы не решим проблему миграции, она будет и дальше дестабилизировать политическую ситуацию, уверена Хиллари Клинтон.