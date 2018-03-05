Европа усиливает борьбу с незаконным интернет контентом: что под него попадает?

Еврокомиссия (ЕК) представила представила советы на тему того, что предпринимателям и государствам-членам ЕС нужно предпринять для борьбы с незаконным интернет контентом. Что попадает под данное определение?

Незаконный интернет контент — материалы, нарушающие местные, региональные законы и морально-этические принципы: от террористических материалов, призывов к ненависти и насилию, детской порнографии и поддельных товаров до нарушения авторских прав.

”Что незаконно в реальном мире, то незаконно и в интернете”, — говорит отвечающий за единый цифровой рынок вице-презент Еврокомиссии Андрус Ансип, — ”Нужно быстрее реагировать на террористическую пропаганду и другой незаконный информационный контент, который представляет из себя серьезную угрозу безопасности, защите и основным правам граждан”.

Распространение незаконного контента подрывает доверие граждан к интернету и угрожает безопасности. Поэтому ЕК советует принять оперативные меры, что быстрее распознавать и устранять незаконные материалы в интернете.

В качестве первого шага ЕК предлагает методы того, как быстро вычислить и устранить подобный контент, а также избежать его новой публикации и загрузки. Кроме прочего онлайн-платформы должны сотрудничать с государственными учреждениями и создать контактные каналы.

ЕК также предлагает установить конкретные сроки для удаления незаконного контента — в течение одного часа. Платформы должны принять меры, чтобы убедить пользователей отказаться от повторной загрузки нелегального контента.

ЕК собирается до мая 2018 года тщательно следить за шагами, предпринимаемыми интернет-платформами, и оценивать необходимость дополнительных мер.